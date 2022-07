DigiLocker सर्विस उन लोगों के लिए बड़े काम की है, जो हर जगह डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हैं। लोग DigiLocker वेबसाइट और ऐप के जरिए इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसका यूज करने के लिए लिए उन्हें अपने Aadhaar Card और आधिकारिक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की मदद से अकाउंट क्रिएट करना होगा। Also Read - How to Delete Search History and Cookies in iPhone from Safari: आईफोन में कोई नहीं देख पाएगा सर्च हिस्ट्री, ऐसे करें डिलीट

लोग अपने सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को DigiLocker में सेव करके रख सकते हैं। वहां से जरूरत पड़ने पर कभी भी दस्तावेजों को डाउनलोड किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक डिजीलॉकर का यूज नहीं किया और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना नहीं आता है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है।

How to Upload Documents in DigiLocker?

डिजीलॉकर की मदद से आप अपने सभी दस्तावेज जैसे Aadhaar Card, राशन कार्ड, ड्राविंग लाइसेंस, PAN कार्ड, कोविड-19 सर्टिफिकेट आदि को एक साथ एक जगह रख सकते हैं। इसमें 1GB तक का स्टोरेज मिलता है। डिजीलॉकर में डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें।

सबसे पहले DigiLocker की वेबसाइट पर जाएं। या आप यहां क्लिक कर सकते हैं।

फिर अपने अकाउंट से साइन इन करने के लिए राइट साइड में ऊपर आ रहे Sign In के ऑप्शन पर क्लिक करें।

अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया है तो वहीं आ रहे Sign Up ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब अपनी जन्म तिथि, नाम, लिंग, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और आधार नंबर डालकर सबमिट कर दें।

फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उसे डालें और सबमिट पर क्लिक कर दें।

इसके बाद यूजर नेम डालें। इस प्रकार आपका अकाउंट बन जाएगा।

फिर लेफ्ट साइड में आ रहे Drive के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब यहां दिए गए फोल्डर को ओपन करें और उसमें आ रहे Upload File के ऑप्शन पर क्लिक करें।

यहां से आप अपने डेस्कटॉप के उस फोल्डर को ओपन करें, जिसमें दस्तावेज हैं और अपलोड कर दें।

ऐप में इस तरह अपलोड करें डॉक्यूमेंट