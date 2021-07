How to Use Facetime on Android Phone: FaceTime ऐप iPhone यूजर्स के लिए काफी उपयोगी होता है। वे इसके जरिये वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। यह ऐप केवल iOS डिवाइस के लिए होता है। Android यूजर्स इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस कारण iPhone से Android फोन पर वीडियो कॉल करने के लिए लोगों को अन्य किसी ऐप का सहारा लेना पड़ता है। Also Read - Facebook profile video: कैसे सेट करें फेसबुक प्रोफाइल वीडियो, जानिए स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस

कई बार इस कारण लोग वीडियो कॉलिंग करने से भी बचते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। Android फोन यूजर्स भी FaceTime कॉल को जॉइन कर पाएंगे। इसका मतलब यह नहीं कि यह ऐप उनके लिए उपलब्ध हो गया है। एक ट्रिक से ऐसा किया जा सकता है। iPhone यूजर्स Android डिवाइस वाले यूजर्स को FaceTime लिंक शेयर कर सकते हैं। इस लिंक से आसानी से एंड्रॉयड यूजर कॉल को जॉइन कर पाएंगे। यदि आपको लिंक क्रिएट करना और कॉल जॉइन करना नहीं आता है तो आप नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

FaceTime पर ऐसे क्रिएट करें लिंक

बता दें कि इसके लिए आपको अपने फोन में कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना होगा। पहले हम आपको बताएंगे कि इस लिंक को क्रिएट कैसे किया जाता है।

लिंक बनाने के लिए सबसे पहले iPhone यूजर को अपने फोन में मौजूद FaceTime ऐप को ओपन करना होगा।

उसके बाद Create Link पर क्लिक करें।

अब Add Name बटन पर क्लिक करके सामने आ रहे बॉक्स में एक नाम टाइप करें और OK बटन पर क्लिक कर दें।

फिर या तो आप सामने आ रहे ऑप्शन्स में से अपनी पसंद के ऐप पर क्लिक करें या फिर लिंक को कॉपी करने के लिए कॉपी बटन पर क्लिक कर दें।

इसके बाद आप जिस ऐप से चाहें, उससे इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।

अब राइट साइड में सबसे ऊपर दिए गए Join बटन पर क्लिक करके FaceTime कॉल में जुड़ सकते हैं।

आपके द्वारा भेजी गई लिंक के जरिये कॉल को जॉइन करने के लिए यदि कोई रिक्वेस्ट करेगा तो आपको नोटफिकेशन मिल जाएगा। आपके पास उसे Accept और Deny करने का ऑप्शन होगा। ध्यान रखें कि यह एक बीटा फीचर है और आम तौर पर iOS 15 या macOS 12 के पब्लिक रिलीज तक उपलब्ध नहीं होगा। iOS 15 के स्टेबल रिलीज होने के बाद यह सुविधा सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगी।

लिंक से कैसे जॉइन करें कॉल?

लिंक आने के बाद Android यूजर्स को उस कॉल में शामिल होने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

उन्हें लिंक पर क्लिक करना होगा।

यह आपके डिवाइस में Google Chrome या किसी अन्य ब्राउजर पर ओपन हो जाएगा।

अब FaceTime वेबसाइट पर जाकर Text बॉक्स में अपना नाम टाइप करें।

फिर Continue बटन पर क्लिक कर दें। आपको लॉग इन करने के लिए किसी Apple ID की जरूरत नहीं होगी।

ऐसा करने के बाद वेबसाइट आपसे माइक्रो फोन और कैमरा के एक्सेस के लिए परमिशन मांगेगी। आप Allow पर क्लिक करके उसे परमिशन दे सकते हैं।

फिर FaceTime कॉल जॉइन करने के लिए Join बटन पर क्लिक करें। अब क्रिएटर के रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही आप कॉल को जॉइन कर लेंगे।

इस तरह आप आसानी से Android पर भी FaceTime कॉल कर सकते हैं।