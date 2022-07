लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने Instagram अपने यूजर्स के लिए लगातर नए-नए फीचर्स पेश कर रहा है। हाल में कंपनी ने डुअल वीडियो (Dual Video) फीचर रोल आउट किया है। यह फीचर एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूजर्स के साथ-साथ iOS डिवाइस के लिए उपलब्ध है। इसकी मदद से इंस्टाग्राम यूजर्स वीडियो रिकॉर्ड करने के साथ-साथ अपने रिएक्शन भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। Also Read - How to Hide Notification Content on Lock Screen in Smartphone: कोई नहीं पढ़ पाएगा नोटिफिकेशन का कंटेंट, ऐसे करें हाइड

Instagram लेकर आया नया फीचर

इंस्टाग्राम कैमरे का यह फीचर लोगों को एक समय पर एक साथ फ्रंट और बैक दोनों कैमरे को यूज करने की सुविधा देगा। इसका मतलब है कि अगर आपको कोई अच्छा व्यू दिख रहा है तो आप उसे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। साथ ही उस व्यू को देखकर आपका रिएक्शन कैसा है इसे भी रिकॉर्ड किया जा सकता है।

इस वीडियो को यूजर्स Instagram Reels या फिर Stories के तौर पर शेयर कर सकते हैं। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के अन्य फीचर्स की तरह इसका यूज करना भी बहुत आसान है। यहां इसका पूरा प्रोसेस बताया गया है। आइये, जानते हैं।

Instagram के Dual Video फीचर का ऐसे करें यूज

Meta के स्वामित्व वाले Instagram ऐप के डुअल वीडियो फीचर का यूजर करने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में ऐप ओपन करें।

उसके बाद लेफ्ट स्वाइप करें और Create सेक्शन में आ जाएं।

फिर Story या Reel के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब आपको एक कैमरा आइकन दिखाई देगा। इस पर Dual लिखा होगा। उस पर क्लिक करें।

ऐसा करते ही आप अलग-अलग मोड यानी फ्रंट और बैक में एक साथ वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे।

इस समय आपको स्क्रीन ऐसी दिखाई देगी, जैसी कि वीडियो कॉलिंग के दौरान दिखती है।

रिकॉर्ड की गई वीडियो का प्रीव्यू देखने के लिए Next बटन पर क्लिक करें।

इसके बाद आप उस रिकॉर्ड की गई वीडियो को Reel या स्टोरी के तौर पर शेयर कर सकते हैं।

बता दें कि इन वीडियो को एडिट किया जा सकता है। आप अपनी जरूरत के अनुसार फिल्टर्स, टेक्स्ट, म्यूजिक और स्टिकर्स लगा सकते हैं।