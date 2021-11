Instagram ने प्लेटफॉर्म के लिए पिछले साल Reels फीचर पेश किया था। भारत में TikTok बैन होने के बाद इसे काफी पसंद किया गया। लॉन्च होने से लेकर अब तक, Facebook के स्वामित्व वाले इस ऐप में Reels के लिए कई सारे नए फीचर्स जोड़े जा रहे हैं। अब हाल में कंपनी ने इसके लिए TikTok वाले 2 नए फीचर्स Text to Speech Feature और Voice Effects पेश किए हैं। Also Read - WhatsApp के इस फीचर के लिए Facebook Messenger और Instagram यूजर्स को करना होगा थोड़ा और इंतजार, जानें देरी का कारण

इंस्टाग्राम ने इन दोनों नए फीचर्स की घोषणा अपने कम्युनिटी पेज के माध्यम से की। बता दें कि Text to Speech फीचर एक आर्टिफिशयल वॉइस क्रिएट करता है, जो यूजर द्वारा शेयर किए गए टेक्स्ट को पढ़ता है। यूजर वॉइस सेक्शन में जाकर वीडियो शेयर करने से पहले इसके लिए ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। वहीं, Voice Effects फीचर यूजर्स को वीडियो में रिकॉर्ड की गई अपनी अवाज को बदलने की सुविधा देता है। यूजर के पास रोबोट जैसी वॉइस सिल्केट करने का ऑप्शन होगा। इन फीचर्स को यूज करने का तरीका जानने के लिए नीचे पढ़ें।

Instagram के Text to Speech फीचर का कैसे करें यूज?

इस फीचर के लिए सबसे पहले Instagram ऐप को ओपन करके Reels सेक्शन में जाएं।

फिर रील बनाने के लिए कैमरा आइकन पर क्लिक करें। यह स्क्रीन पर राइट साइड में दिया गया है।

एक वीडियो रिकॉर्ड करने या गैलेरी में से सिलेक्ट करने के बाद Text Tool पर क्लिक करें और Text ऐड करें।

इसके बाद सबसे नीचे लेफ्ट साइड में बने Bubble पर क्लिक करें। फिर 3 डॉट मेन्यु में से Text To Speech फीचर सिलेक्ट कर लें।

आप दो में से एक वॉइस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब Done पर क्लिक कर दें।

How to Use Voice Effects Feature?