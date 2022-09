WhatsApp पर ऐसे पता करें SBI बैंक अकाउंट का बैलेंस, उठाएं कई सर्विस का लाभ

लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp के जरिए यूजर न सिर्फ अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ बात कर सकते हैं, बल्कि इसकी मदद से वे ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। चैट, वॉइस और वीडियो कॉल के अलावा भी इस पर कई सुविधाएं मिलती हैं। इतना ही नहीं, Meta के स्वामित्व वाला यह मैसेजिंग ऐप JioMart, IRCTC और Uber के साथ-साथ कई सरकारी सर्विस भी ऑफर करता है। हाल में इस लिस्ट में एक और नाम State Bank of India (SBI) ऐड हो गया है। अब व्हाट्सऐप यूजर्स ऐप की मदद से SBI सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। अगर SBI बैंक में आपका अकाउंट है और आप ऑनलाइन ही उसकी कई सर्विस का लाभ उठाना चाहते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां पर व्हाट्सऐप से SBI बैंक की सर्विस को यूज करने का पूरा तरीका बताया गया है। आइये, जानते हैं। Also Read - How to Change Address in Your Vehicle RC Online: ऑनलाइन वाहन की RC में बदल सकते हैं पता, बहुत आसान है तरीका

WhatsApp पर SBI के बेनिफिट

व्हाट्सऐप के माध्यम से SBI बैंक के अकाउंट का बैलेंस जान सकते हैं। साथ ही मिनी स्टेटमेंट भी इसके जरिया पाया जा सकता है। इतना ही नहीं, मैसेजिंग सर्विस की मदद से आप अपने SBI बैंक अकाउंट के पिछले 5 ट्रांजेक्शन की डिटेल भी ले सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों सहित SBI के ग्राहक अपनी अधिकांश बैंकिंग सर्विस को इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के माध्यम से एक्सेस कर सकेंगे। इससे बैंकिंग से संबंधित छोटे कामों के लिए उन्हें बैंक जाकर घंटों लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। इस व्हाट्सऐप बैंकिंग सर्विस का लाभ उठाने के लिए SBI अकाउंट वाले यूजर्स को रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए नीचे बताए गए स्टेप्स फॉलो करें।

पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन

WhatsApp से SBI बैंकिंग सर्विस का लाभ उठाने के लिए +917208933148 पर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से WAREG A/C No लिखकर SMS करना होगा। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कन्फर्मेशन के लिए एक मैसेज आएगा।

SBI WhatsApp Service का ऐसे करें यूज