Instagram पर कैसे इस्तेमाल करें SAD FACE फिल्टर? ये रहा आसान तरीका

TikTok पर इन दिनों SAD FACE फिल्टर काफी वायरल हो रहा है, जिसके देखकर हर किसी की हंसी छूट जाती है। हालांकि, भारत में TikTok बैन होने की वजह से इंडियन यूजर्स इस फिल्टर की तलाश में दूसरे ऐप्स पर जा रहे हैं। अगर आप भी इसकी तलाश में हैं, तो टिकटॉक को तगड़ा कॉम्पिटिशन देने वाली फोटो वीडियो शेयरिंग ऐप Instagram पर आपको यह फनी SAD FACE फिल्टर जरूर मिल जाता है। Also Read - How to get Blue tick on Instagram: इन आसान स्टेप्स को फॉलो करके पाएं ब्लू टिक

TikTok का वायरल SAD FACE फिल्टर ट्रेंड इंडिया में Instagram के फनी SAD FACE फिल्टर के साथ शुरू किया जा सकता है। इसमें आप अपने दोस्तों को फ्रेम में रखकर उनके हंसते चाहते को फनी SAD FACE में बदल सकते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं, तो आपको अपने फॉलोअर्स के लिए यह ट्रेंड जरूर फॉलो करना चाहिए। Instagram पर एक नहीं बल्कि कई फनी SAD FACE फिल्टर उपलब्ध हैं। Also Read - WhatsApp पर जल्द जुड़ेगा मैसेज रिप्लाई का शॉर्टकट, जानें कैसे करेगा काम

आइए स्टेप-बाय-स्टेप जानते हैं Instagram पर कैसे लगाएं फनी SAD FACE फिल्टर

-सबसे पहले अपने Instagram ऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लें। Also Read - TikTok वीडियो बनाने के लिए ByteDance लॉन्च करेगा एक लाइव स्ट्रीमिंग डिवाइस, फ्लिप कैमरा से होगा लैस

-ऐप अपडेट होने के बाद Instagram को ओपन करें।

-अब आपको टॉप-लेफ्ट कॉर्नर पर नजर आ रहे ‘+’ आइकन पर क्लिक करना है।

-’+’ आइकन पर क्लिक करके आप स्टोरी या फिर REELS वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं।

-अब स्टोरीज व रील्स सेक्शन में कैमरा ओपन हो जाएगा।

-इसके बाद आपको ब्राउज ‘Effects’ पर क्लिक करना है।

-यहां नई विंडो ओपन होगी, जहां आपको सर्च बार में जाकर Sad Face फिल्टर को सर्च करना होगा।

-यहां आपको कई Sad Face फिल्टर नजर आएंगे।

-आप अपने पसंद का Sad Face फिल्टर चुनकर उसकी स्टोरी व रील्स वीडियो क्रिएट कर सकते हैं।

Reels कैसे करें क्रिएट-

-Sad Face फिल्टर लगाकर रील्स वीडियो बनाने के लिए आपको अब ‘Next’ बटन पर क्लिक करना होगा।

-अब आपको वीडियो एडिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा।

-एडिटिंग करने के बाद एक बार फिर Next पर क्लिक करें और अपनी फाइनल वीडियो को प्रीव्यू करें।

-फाइनल गो के साथ आप आप रील वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं।