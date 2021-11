How to Use two WhatsApp Account in One Smartphone: व्हाट्सऐप का यूज आज के समय में ज्यादातर लोग करते हैं। अपने दोस्तों से बात करने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने तक, कई जरूरी चीजों के लिए इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप का यूज होता है। कई लोग तो 2 या 3 WhatsApp अकाउंट चलाते हैं। इन दिनों बाजार में आने वाले ज्यादातर Android स्मार्टफोन डुअल सिम को सपोर्ट करते हैं। 2 नंबरों का यूज एक ही फोन में करना काफी आसान है। Also Read - WhatsApp कर रहा नए फीचर पर काम, भेजे हुए मैसेज को डिलीट करने की नहीं रहेगी टाइम लिमिट

इसके लिए आपको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। एक ही फोन में 2 व्हाट्सऐप अकाउंट चलाना इतना आसान नहीं है। वैसे तो Facebook (नया नाम Meta) की इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप में कई फीचर्स मिलते हैं, लेकिन अभी तक यह मल्टी अकाउंट को सपोर्ट नहीं करता है। यूजर्स एक ही नंबर से एक ही व्हाट्सऐप अकाउंट यूज कर सकता है।

हालांकि, मोबाइल निर्माताओं के पास इसके लिए समाधान है। यूजर्स को Android फोन पर एक ही ऐप के दो अलग-अलग वर्जन रखने की सुविधा मिलती है। इस सुविधा के साथ यूजर्स को अलग-अलग ऐप के लिए अलग फोन का यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसका यूज करना नहीं जानते हैं तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इसकी पूरी डिटेल दी गई है।

How to Use two WhatsApp Account on One Smartphone

एक ही एंड्रॉयड फोन में 2 WhatsApp अकाउंट इनेबल करने के लिए आपको सबसे पहले फोन की सेटिंग में जाना होगा।

यहां पर आपको Dual/Parallel/App Clone फीचर मिलेगा।

इस पर क्लिक करते ही आपको कई ऐप्स दिखाई देने लगेंगी।

उसमें से WhatsApp के सामने बने टॉगल पर क्लिक करें।

प्रोसेस पूरे होने तक इंतजार करें। इसके बाद होम स्क्रीन पर आएं और दूसरे WhatsApp के आइकन पर क्लिक कर दें। इस पर एक छोटा मार्क बना होगा।

अब Agree and Continue के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

अब आप जिस नंबर से व्हाट्सऐप चलाना चाहते हैं, उसे डालें। उस पर एक OTP आएगा। वह दर्ज करने बाद आपको WhatsApp अकाउंट चलने लगेगा।

इस तरह आप आसानी से एक ही फोन में 2 WhatsApp अकाउंट चला पाएंगे। अगर आपको नहीं पता है कि Dual/Parallel/App Clone फीचर किस फोन में कहां मिलेगा तो बता दें कि Xiaomi फोन्स में Settings के अंदर Apps में Dual apps का ऑप्शन होता है।

इसी प्रकार Samsung के फोन्स में Settings के अंदर Advance features में जाकर Dual Messenger, OnePlus में Settings के बाद Utilities में Parallel Apps में, Realme फोन्स की सेटिंग में App management में जाकर App cloner, Oppo में Settings के अंदर App Cloner और Vivo के फोन्स में Settings के अंदर Apps and notifications में App Clone फीचर मिलता है।