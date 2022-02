अपने आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ऐसे करें वेरीफाई

Aadhaar एक सबसे जरुरी दस्तावेज बन गया है, इसे अब एक एड्रेस और आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल में लिया जाने लगा है। आप सभी को एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए इसकी जरूरत होती है, जब आप एक नया मोबाइल कनेक्शन लेने जाते हैं, वहां आपको इसकी जरूरत होती है, घर या अपने लिए कोई वाहन खरीदने के लिए आप आधार आवश्यक हो गया है, इसके साथ साथ आप अपने लिए ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो भी आपको इसकी जरूरत होती है। जब आप आधार के लिए अपने आपको को एनरोल करते हैं तो आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है, इसके अलावा आपसे आपका ईमेल-आईडी भी माँगा जाता है। और यही दो इस जरूरत दस्तावेज के सबसे जरुरी डिटेल्स हैं। Also Read - Voter ID Card को अब PAN Card की तरह अपने Aadhaar Card से कर पाएंगे लिंक, जानें तरीका

आपको बता दें कि आपके मोबाइल नंबर ओर ईमेल आईडी की जरूरत KYC आधारित ऑथेंटिकेशन के लिए जरुरी होती है। आपको यहीं OTP प्राप्त होता है। और इसके कारण ही यह सुरक्षित हो जाता है क्योंकि OTP को आधार के साथ लिंक मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ही भेजा जाता है। इसका मतलब यह है कि आपके अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट रखने की जरूरत है। आप इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार नंबर की मदद से इन डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं।

यह काफी आसान है आपको महज UIDAI की वेबसाइट पर जाना होगा, और आधार सेवाओं पर क्लिक करना होगा। यहाँ आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं, और आधार डाटा वेरिफिकेशन में – आप अपना कार्ड नंबर दर्ज करके यह जान सकते हैं कि यह वैलिड है या नहीं। इसके अलावा आप अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर सकते हैं, इसके अलावा आप अपनी ईमेल ID को भी यहाँ वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ कई ऑप्शन भी हैं, जो इस प्रकार हैं जैसे secure biometrics to avoid misuse, और check the status of Aadhaar linking with your bank account।

अब अपने मोबाइल नंबर और ईमेल ID को वेरीफाई करने के लिए UIDAI की वेबसाइट (uidai.gov.in) पर जाएँ, अप आधार सेवाओं में जाकर वेरीफाई मोबाइल नंबर/ईमेल ID पर क्लिक करें, आप ऐसा यहाँ जाकर कर सकते हैं।

अब अपना आधार नंबर यहाँ दर्ज करें, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID आप दर्ज कर सकते हैं, अब आपको कैप्चा से एक सिक्यूरिटी कोड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको एक OTP आयेगा।

एक OTP आपके मोबाइल नंबर सेंड किया जाएगा, और इसे आपको उस कॉलम में दर्ज करना होगा, इसके बाद आपको OTP वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। एक बार सफलतापूर्वक ऑथेंटिकेशन होने के बाद आपको आपके स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल-ID सक्सेसफूली वेरीफाई हो गया है।

अब अगर ऐसा है कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल-ID आपके आधार के साथ लिंक नहीं है, तो आप अभी आपके पास के एनरोलमेंट सेंटर पर जाकर इन्हें अपने आधार से लिंक कर सकते हैं। आप अपने पास के एनरोलमेंट सेंटर को यहाँ खोज सकते हैं।