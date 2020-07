Google for India 2020 इवेंट आज दोपहर 12 बजे होगा शुरू, घर से ऐसे देखें इवेंट लाइव

Google आज छठा गूगल फॉर इंडिया इवेंट आयोजित करने वाला है। कोरोनावायरस महामारी के संक्रमण के चलते गूगल का यह इवेंट इस साल वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। Alphabet और Google के सीईओ सुंदर पिचई और केंद्र मंत्री रवि शंकर प्रसाद इस इवेंट के दौरान उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही माउंटेन व्यू कैलिफोरनिया हेडक्वार्टर से भी गूगल फॉर इंडिया इवेंट के लिए कुछ एक्सक्लूसिव एनाउंसमेंट की जा सकती हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इवेंट को ऑन लाइन देख सकते हैं। Also Read - Realme 6 स्मार्टफोन का 6GB RAM + 64GB स्टोरेज वेरिएंट भारत में जल्द होगा लॉन्च, फोन में हैं 5 कैमरा

Google for India 2020 आज दोपहर 2 बजे ऑनलाइन शुरू होगा। इस इवेंट को YouTube पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। आप यूट्यूब पर इस इवेंट को यहां नीचे इम्बिड किए लिंक पर देख सकते हैं। इसके साथ ही गूगल फॉर इंडिया इवेंट से जुड़े न्यूज आपको BGR India पर मिल जाएंगी।

🌐 Google for India 2020 🔜

Join us for the first-ever virtual edition of #GoogleForIndia, tomorrow at 2 PM: https://t.co/j17FAICaPx#G4IN

— Google India (@GoogleIndia) July 12, 2020