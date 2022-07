Ind vs WI: भारतीय क्रिकेट टीम का एक स्क्वॉड इस वक्त वेस्टइंडीज के दौरे पर गई हुई है। इस दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे मैच और फिर 5 टी-20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है। 24 जुलाई, 2022 यानी आज इस सीरीज का दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। Also Read - How to watch Ind vs WI ODI match Live on Mobile: ऐसे देखें इंडिया और वेस्टइंडीज का वनडे मैच

यह मैच वेस्टइंडीज के त्रिनिदाद में खेला जा रहा है। इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ना ही Disney Plus Hotstar पर हो रही है, ना ही Sony Liv और ना ही किसी और पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में दर्शकों के पास समस्या है कि इस मैच को मोबाइल पर कहां और कैसे देखें। अगर आप भी क्रिकेट के फैन हैं और मैच नहीं देख पा रहे हैं तो आइए हम आपको इस समस्या का समाधान कर देते हैं।

मोबाइल पर कैसे देखे इंडिया-वेस्टइंडीज मैच

भारतीय क्रिकेट टीम के वेस्टइंडीज दौरे के लिए Fan Code ऑफिशियल और एक्सक्लूसिव ब्रॉडकास्टर है। ऐसे में यूजर्स इस मैच Fan Code App पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि शुरुआत के पांच मिनट यूजर्स फ्री में लाइव स्ट्रीमिंग का मजा ले पाएंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें सब्सक्रिप्शन प्लान खरीदना होगा।

इस ऐप पर दिखेंगे मैच

फैन कोड ऐप का प्लान 99 रुपये से शुरू होता है, जिसमें यूजर्स को सिर्फ वेस्टइंडीज दौरे के मैच देखने को मिलेंगे। वहीं, इसका सबसे महंगा प्लान 699 रुपये का है, जिसके जरिए यूजर्स को एक साल तक कंटेंट देखने को मिलेगा। वहीं, टीवी चैनल्स की बात करें तो यूजर्स भारत-वेस्टइंडीज के मैच को डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं।

वेस्टइंडीज में होने वाले वनडे मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू हो रहे हैं। वहीं टी-20 मैचों की शुरुआत भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से होगी। आपको बता दें कि इस सीरीज की शुरुआत 22 जुलाई, 2022 को हुई है। इस सीरीज में 3 वनडे मैच खेले जाएंगे। तीसरा और आखिरी वनडे मैच 27 जुलाई को खेला जाएगा और उसके बाद टी-20 सीरीज के पांच मैच 29 जुलाई से 7 अगस्त के बीच में खेले जाएंगे।