How to Watch Videos With Friends on Instagram: शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म Instagram पर यूजर्स को मैसेज करने से लेकर वीडियो कॉल करने तक, कई चीजों के लिए ढ़ेरों फीचर्स मिलते हैं। इसके जरिये यूजर न सिर्फ रील्स और वीडियो शेयर कर सकते हैं। बल्कि अपने दोस्तों को वीडियो और वॉयस कॉल भी करने के लिए इस लोकप्रिय प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें Watch Together फीचर भी मिलता है।

इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह किसलिए है। यह यूजर को उनके दोस्तों के साथ IGTV वीडियो, Reels और TV शो आदि देखने की सुविधा देता है। आप वीडियो देखने के साथ-साथ अपने दोस्त से बात भी कर सकते हैं। यह फीचर ग्रुप कॉल के लिए भी काम करता है। अगर आपको इस फीचर का यूज करना नहीं आता है तो यह आर्टिकल पढ़ें। यहां इसे यूज करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है।

Instagram पर अपने दोस्तों के साथ ऐसे देखें वीडियो

इसके लिए यूजर को सबसे पहले अपने Android या फिर iPhone में Instagram ऐप ओपन करना होगा।

अब स्क्रीन पर सबसे ऊपर राइट साइड में आ रहे Messenger आइकन पर क्लिक करें।

फिर इनबॉक्स में जिस दोस्त के साथ वीडियो देखना है, उसकी चैट ओपन करें।

यहां सबसे ऊपर वीडियो कॉल के लिए दिए गए आइकन पर क्लिक करके कॉल कनेक्ट कर लें।

वीडिया कॉल स्टार्ट हो जाने के बाद Media बटन पर क्लिक कर दें। यह ऑप्शन आपको स्क्रीन में सबसे नीचे मिलेगा।

अब उस वीडियो पर क्लिक करें, जिसे आप दोस्तों के साथ देखना चाहते हैं। आप अपने द्वारा लाइक किए गए पोस्ट, सेव पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स आदि सिलेक्ट कर सकते हैं।

कंटेंट पर क्लिक करते ही यह वीडियो कॉल पर शामिल अन्य यूजर के साथ शेयर हो जाएगा।

ऐप में जुड़े ये नए फीचर

हाल में Instagram ने WhatsApp जैसा एक नया फीचर पेश किया है, जो यूजर को इनबॉक्स में जाए बिनी किसी मैसेज का रिप्लाई करने की सुविधा देता है। इसका मतलब है कि आपको इंस्टाग्राम मैसेज का रिप्लाई देने के लिए इनबॉक्स में नहीं जाना होगा। साथ ही यूजर्स अपने दोस्तों को बिना किसी अलर्ट के साइलेंट मैसेज भी भेज सकते हैं। इन नए फीचर्स के साथ यूजर्स के लिए इंस्टाग्राम और भी उपयोगी प्लेटफॉर्म बन गया है।