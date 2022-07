Employee Provident Fund Organization (EPFO) ने कुछ समय पहले घोषणा की थी कि अब लोग अपने Provident Fund (PF) अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। वे कभी वापस न करने वाले एडवांस के तौर पर PF अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से प्राभवित लोगों को थोड़ा आराम देने के लिए इस नए प्रोसेस की घोषणा की गई थी। इसका मतलब है कि अगर आपका PF अकाउंट है और आप Covid-19 के कारण किसी आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो Covid-19 को कारण बताकर अपना पैसा निकाल सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - How to add Nominee online in EPF account: अकाउंट में घर से ही इस तरह ऐड करें नॉमिनी, बहुत आसान है तरीका

How to Withdraw Money From PF Account Online?

पिछले साल भारत सरकार ने COVID-19 को कारण बताते हुए लोगों को PF अकाउंट से पैसे निकालने के लिए भविष्य निधि योजना, 1952 में संशोधन किया था। इससे पहले सरकार सदस्यों को बीमारी, घर खरीदने, अन्य मामलों में रिटायरमेंट के पैसे निकालने की सुविधा देता था। Also Read - How to Check PF Balance Without Internet: बस एक मिस्ड कॉल और SMS के जरिए पता करें अपना PF बैलेंस

हालांकि, PF अकाउंट से पैसा निकालना बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जितना आसान है। इसके लिए लोगों को कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। हालांकि, उन्हें घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होती है। वे ऑनलाइन ही PF निकाल सकते हैं। Also Read - UMANG ऐप के जरिए EPFO में नॉमिनी जोड़ने में आ रही दिकक्त इस तरह करें दूर

इन बातों का रखें खास ध्यान

ऑनलाइन PF निकालने के लिए UAN नंबर एक्टिवेट होना जरूरी है।

UAN नंबर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैक अकाउंट से लिंक होना चाहिए।

UAN एक्टिवेट करते समय जिस मोबाइल नंबर का यूज किया था, वह एक्टिव होना चाहिए।

PF अकाउंट से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स

इसके लिए सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां होम पेज पर आपको लेफ्ट साइड में Services का सेक्शन मिलेगा। उस पर क्लिक करें और My Employees को सिलेक्ट करें। फिर आप नए यूजर इंटरफेस पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना होगा। अब आपको Services सेक्शन में जाकर Member UAN/Online Service (OCS/OTCP) पर क्लिक करना जाना होगा। इन स्टेप्स को स्किप करने के लिए आप सीधा यहां क्लिक कर सकते हैं।