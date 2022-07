How to Create UAN Online: चुटकियों में क्रिएट करें UAN, बहुत आसान है तरीका

Employees’ Provident Fund का लाभ उठाने के लिए लोगों के पास UAN नंबर का होना बहुत जरूरी है। बिना UAN नंबर के वे PF यानी Provident Fund अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। Employees’ Provident Fund Organization (EPFO) अपने पोर्टल के जरिए एम्प्लॉइअर को UAN प्रोवाइड कराता है। यह नंबर 12 डिजिट का होता है। Also Read - How to Withdraw Money From PF Account Online: घर बैठे-बैठे इस तरह निकालें PF अकाउंट से पैसा, आसान है तरीका

इसके जरिए आप अपने PF अकाउंट का बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। पासबुक देखने के लिए भी UAN की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि आप बिना UAN के PF अकाउंट का यूज नहीं कर सकते हैं। Also Read - How to add Nominee online in EPF account: अकाउंट में घर से ही इस तरह ऐड करें नॉमिनी, बहुत आसान है तरीका

अगर आपके पास आपका UAN नंबर नहीं है या अभी तक आपने वह क्रिएट नहीं किया है तो परेशान न हों। इस आर्टिकल में हम आपको UAN नंबर क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं। Also Read - How to Check PF Balance Without Internet: बस एक मिस्ड कॉल और SMS के जरिए पता करें अपना PF बैलेंस

UAN क्रिएट करने के लिए होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट

अगर आप UAN क्रिएट करना चाहते हैं तो आपके पास आपका Aadhaar Card नंबर और Member ID होनी चाहिए। इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए।

फॉलो करें ये स्टेप्स