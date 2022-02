जानें कैसे करें व्हाट्सएप पर पब्लिक ग्रुप चैट में किसी को इनवाइट

लोकप्रिय मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने हाल ही में कई नए फीचर्स को शामिल किया है। जो कि बीटा वर्जन में उपलब्ध हैं। कुछ समय पहले चर्चा थी कि व्हाट्सएप एक और फीचर की टेस्टिंग कर रहा है। जिसमें किसी ग्रुप चैट में इनवाइट लिंक भेजकर किसी को शामिल किया जा सकता है।अब व्हाट्सएप का यह नया फीचर बीटा वर्जन में एंडरॉयड के लिए उपलब्ध हो चुका है। इस बीटा एप को डाउनलोड कर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। व्हाट्सऐप ग्रुप के लिए यह नया इनवाइट फ़ीचर उन एंडरॉयड उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनके पास 2.16.281 या इसके बाद का वर्जन उपलब्ध है। Also Read - WhatsApp Web के सभी यूजर्स के लिए आ रहा वीडियो और वॉइस कॉलिंग फीचर, जानें कैसे करें यूज

व्हाट्सएप का यह नया फीचर व्यवसायों के लिए बेहद ही लाभदायक साबित हो सकता है। इसके माध्यम से उन्हें पब्लिक ग्रुप में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह ग्रुप के मेंबर्स को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर इनवाइट शेयर करने की अनुमति देता है। नए व्हाट्सएप बीटा को इंस्टॉल करने के बाद ग्रुप एडमिन की मदद से 'Invite to group via link' पर क्लिक कर किसी को चैट में शामिल कर सकते हैं। व्हाट्सऐप उपभोक्ता को लिंक भेजने के लिए दूसरे कई विकल्पों जैसे कॉपी लिंक, शेयर लिंक और रिमूव लिंक के साथ सेंड लिंक का विकल्प मिलेगा।

जानें कैसे बनाएं व्हाट्सएप पब्लिक ग्रुप में इनवाइट लिंक

स्टेप 1: सबसे पहले व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाएं। इसके बाद उपर दिए गए तीन बिंदुओं पर क्लिक करें और वहां ग्रुप इंफो पर जाएं।

स्टेप 2. ग्रुप इंफो में आपको कई आॅप्शन जैसे ग्रुप आईकॉन, एडिट ग्रुप नेम, म्यूट आॅप्शन और कस्टम नोटिफिकेशन आॅप्शन मिलेंगे। साथ ही वहो एड पार्टीसिपेट का का आॅप्शन होगा उस पर क्लिक करें। इसके बाद वहां दिए गए Invite to group via link आॅप्शन पर क्लिक कर अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जाएं।

स्टेप 3. Invite to group via link पर टैप करने के बाद आपके सामने एक यूनिक लिंक के सााथ नई विंडो ओपेन होगी। जिसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक को कॉपी कर उसे किसी थर्ड पार्टी एप पर भी शेयर कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप और अधिक मेंबर्स को ग्रुप में नहीं जोड़ना चाहते तो आप उस लिंक रिवॉक भी कर सकते हैं।

इसके अलावा दो और आॅप्शन भी उपलब्ध होंगे जिनमें क्यूआर कोड और एनएफसी टैग शामिल है। इन आॅप्शन का उपयोग करने के लिए आपको व्हाट्सएप में दाईं ओर दिए गए तीन बिंदुओं पर क्लिक करना होगा। जहां आप क्यूआर कोड का प्रिंट आउट पीडीएफ फाइल और बिजनेस विजिटिंग कार्ड के रूप में ले सकते हैं। वहीं आप Write NFC tag आॅप्शन परद क्लिक कर एनएफसी टैग बना सकते हैं। यह एनएफसी इनेबल स्मार्टफोन पर ही उपयोग हो सकता है।

जब आपको लिंक प्राप्त हो जाए तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कर या एनएफसी को ज्वाइन कर उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं या फिर उसे केंसल भी कर सकते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने एक और फीचर को मुहैया कराया था जिसमें आप फेसबुक की ही तरह किसी को ग्रुप में टैग कर सकते हैं। वहीं अन्य फीचर्स के तौर पर व्हाट्सएप में जीआईएफ फाइल बनाने की सुविधा को भी शामिल किया गया। इसके अलावा सेल्फी फ्लैश इनबिल्ट और स्नैपचैट के समान डूडल फीचर को भी व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराया गया है। व्हाट्सएप अपडेट में नए फीचर्स में बेहतर सेल्फी के साथ ही स्नैपचैट की तरह भेज सकते हैं डूडल