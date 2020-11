IND vs AUS 1st ODI Live Streaming today Full Fledge details : कहां, कैसे देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming today 27 november Full Fledge details when where how to watch live : भारतीय क्रिकेट टीम इस समय आस्ट्रेलिया दौरे पर है। जहां वो वनडे, टेस्ट और T20 इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ खेलेगी। इस बाइलेटरल सीरीज में पहले ODI मैच खेले जाएंगे। सीरीज का पहला मैच 27 नवंबर को खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार आज 27 नवंबर को सुबह 9:15 बजे से मैच का लाइव प्रसारण (How to Watch live Streaming IND vs AUS 1st ODI During corona pandemic) किया जाएगा। आस्ट्रेलिया के सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से इस मैच का प्रसारण Sports Network के जरिए किया जाएगा। Also Read - Jio vs Vi vs Airtel: Rs 500 से कम में ये प्लान देते हैं कॉलिंग और डेटा के साथ OTT प्लेटफॉर्म का एक्सेस

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming Full Fledge details : वर्ष 2017-18 में क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने Sports Network के साथ 6 साल के प्रसारण की डील साइन की थी जिसके तहत आस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले मैच का प्रसारण Sony के नेटवर्क पर किया जाएगा। इसलिए इस सीरीज को एक्सक्लूसिविली पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। यूजर्स इसे SonyLIV ऐप के अलावा इसकी वेबसाइट पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। Also Read - IPL 2020 Final, DC vs MI Live Streaming: कहां और कैसे देखें फाइनल बैटल?

यहां देखें मैच LIVE : IND vs AUS 1st ODI Live Streaming Details

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming Full Fledge details : इसके अलावा इस मैच को DD Sports चैनल पर भी लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा। साथ ही, DD National पर भी यह मैच देखा जा सकता है। अन्य प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो पोस्टपेड यूजर्स और यूजर्स इस सीरीज को ऐप और Jio TV ऐप पर लाइवस्ट्रीम कर सकते हैं। अगर, आपको पास SonyLIV का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसे नहीं देख सकेंगे। इसके लिए आपको SonyLIV का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो कि 299 रुपये मंथली में उपलब्ध है। इसके अलावा आप 699 रुपये में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन और 1,299 रुपये में एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। Also Read - Jio Recharge Plan: जियो ने जारी किए तीन नए All-in-One प्लान, मिलेगा 504GB तक डेटा

IND vs AUS 1st ODI Live Streaming Full Fledge details : भारतीय क्रिकेट टीम कई महीनों के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने जा रही है। ऐसे में इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी क्रेज है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस मैच को स्टेडियम में देखने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। केवल सीमित लोगों को ही स्टेडियम में मैच देखने की अनुमति होगी। ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और टीवी पर मैच को देखने वालों की संख्या ज्यादा होगी। पिछले दिनों आयोजित को इस बार रिकॉर्ड यूजर्स ने ऑनलाइन देखा है। ऐसे में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाले इस सीरीज को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काफी संख्या में देखा जाएगा।