IND vs AUS 1st T20 Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मोबाइल पर फ्री में देखें T-20 मैच LIVE

IND vs AUS 1st T20 Streaming today 4 December when & where to watch Live on TV, : भारत और ऑस्ट्रेलिया आज 4 दिसंबर को तीन T-20 मैचों की सीरीज का मैच खेलेंगे। विराट कोहली (Virat Kohli) की अगुवाई वाली भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज 2-1 से हार चुकी है। हालांकि पिछले मैच को जीतकर भारतीय टीम ने अपनी जोरदार वापसी की है। भारतीय समय अनुसार दिन के 1:40 बजे से मैच का लाइव प्रसारण (How to Watch live Streaming IND vs AUS 1st T20 During corona pandemic) होगा। आस्ट्रेलिया के Manuka Oval, Canberra क्रिकेट ग्राउंड से इस मैच का प्रसारण Sports Network के जरिए किया जाएगा। Also Read - Amazon Wow Salary Days: 17990 रुपये में लैपटॉप ले जाएं घर, अन्य प्रोडक्ट्स पर भी मिल रहा है भारी डिस्काउंट

IND vs AUS 1st T-20 Live Streaming Details

IND vs AUS : इसके अलावा इस मैच को DD Sports चैनल पर भी लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा। साथ ही, DD National पर भी यह मैच देखा जा सकता है। अन्य प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यूजर्स और यूजर्स इस सीरीज को ऐप और Jio TV ऐप पर लाइवस्ट्रीम कर सकते हैं। अगर, आपको पास SonyLIV का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसे नहीं देख सकेंगे। इसके लिए आपको SonyLIV का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो कि 299 रुपये मंथली में उपलब्ध है। इसके अलावा आप 699 रुपये में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन और 1,299 रुपये में एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। Also Read - Reliance Jio और Vivo भारत में लॉन्च करेंगे सस्ते 4G स्मार्टफोन्स : रिपोर्ट

Also Read - India vs Australia Last 3rd ODI Live Streaming : भारत-ऑस्ट्रेलिया आखिरी वनडे मैच मोबाइल पर देखें लाइव

IND vs AUS : भारतीय क्रिकेट टीम कई महीनों के बाद पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने जा रही है। ऐसे में इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफी क्रेज है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस मैच को स्टेडियम में देखने के लिए भी नियम बनाए गए हैं। केवल सीमित लोगों को ही स्टेडियम में मैच देखने की अनुमति होगी। ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और टीवी पर मैच को देखने वालों की संख्या ज्यादा होगी। पिछले दिनों आयोजित को इस बार रिकॉर्ड यूजर्स ने ऑनलाइन देखा है। ऐसे में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आयोजित होने वाले इस सीरीज को भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए काफी संख्या में देखा जाएगा।