IND Vs AUS 3rd T20I Live Streaming: इन ऐप्स पर फ्री में देख सकेंगे मैच LIVE

IND vs AUS 3rd T20 Live Streaming today 8th December at Sydney ground at 1:40 pm when & where to watch Live on Mobile : IND vs AUS (भारत और ऑस्ट्रेलिया) आज 8 दिसंबर को तीसरा T-20 मैच खेलेंगे। तीन मैचों की T-20 सीरीज का आज तीसरा और आखिरी मैच है। भारत ने दोनों T-20 मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया पर अजेय 2-0 से बढ़त बना ली है। अगर आज का मैच भारत जीत जाता है तो दूसरी बार भारत ऑस्ट्रेलिया को T-20 सीरीज 3-0 से हराने में कामयाब होगी। इससे पहले 2016 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही 3-0 से T-20 सीरीज हराया था। विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी वाली भारतीय क्रिकेट इससे टीम इससे पहले वनडे सीरीज 2-1 से हार चुकी है।

भारतीय समय अनुसार दिन के 1:40 बजे से मैच का लाइव प्रसारण (How to Watch live Streaming IND vs AUS 2nd T20 During corona pandemic) होगा। ऑस्ट्रेलिया के Sydney क्रिकेट ग्राउंड से इस मैच का प्रसारण Sports Network पर किया जाएगा। हम आपको यहां मैच से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी दे रहे हैं।

IND vs AUS 2nd T-20 Live Streaming Details

IND vs AUS 3rd T20 Live Streaming : इस मैच को DD Sports चैनल पर भी लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा। साथ ही, DD National पर भी यह मैच देखा जा सकता है। अन्य प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यूजर्स और यूजर्स इस सीरीज को ऐप और Jio TV ऐप पर लाइवस्ट्रीम कर सकते हैं। अगर, आपको पास SonyLIV का सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप इसे नहीं देख सकेंगे। इसके लिए आपको SonyLIV का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना होगा जो कि 299 रुपये मंथली में उपलब्ध है। इसके अलावा आप 699 रुपये में 6 महीने का सब्सक्रिप्शन और 1,299 रुपये में एक साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।

India Team

Virat Kohli (C), Shikhar Dhawan, Sanju Samson, Manish Pandey, KL Rahul, Shreyas Iyer, Hardik Pandya, Ravindra Jadeja, Washington Sundar, Mayank Agarwal, Yuzvendra Chahal, Jasprit Bumrah, Deepak Chahar, Mohd Shami and T Natarajan

Australia Team

Aaron Finch (C), Steve Smith, D’Arcy Short, Moises Henriques, Marnus Labuschagne, Glenn Maxwell, Marcus Stoinis, Ashton Agar, Nathan Lyon, Mitchell Swepson, Daniel Sams, Alex Carey, Matt Wade, Sean Abbott, Mitchell Starc, Josh Hazlewood, Adam Zampa and Andrew Tye