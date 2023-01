आईसीसी वुमेन अंडर-19 टी20 वर्ल्ड कप (ICC Women’s U-19 T20 World Cup) अपने आखिरी चरम पर पहुंच चुका है। आज टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 29 जनवरी रविवार के दिन खेला जाएगा। भारतीय टीम फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है। आज इस खिताबी जंग में भारत का सामना इंग्लैंड के साथ होने वाला है। आइए जानतें है कब और कहां देखें मैच की लाइवस्ट्रीमिंग। Also Read - IND vs SA 2nd ODI: अपने मोबाइल पर यूं देखें आज का 'करो या मरो' वाला दिलचस्प मैच

ICC Women’s U-19 T20 World Cup match Timings

ICC Women’s U-19 T20 World Cup का फाइनल मुकाबला आज 29 जनवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका के पोचेफस्ट्रूम स्थित सेनवेस पार्क (Senwes Park, Potchefstroom) में होने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह मैच शाम 5 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा। Also Read - Asia Cup 2022 IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान का दूसरा मैच आज, ऐसे फ्री में पाएं Disney Plus Hotstar और देखें मजेदार मुकाबला

Match where to watch on TV

आज रविवार होने की वजह से ज्यादातर दर्शक मैच का मजा टीवी पर ले सकते हैं। आईसीसी अंडर-19 महिला टीव20 वर्ल्ड कप 2023 का सीधा प्रसारण Star Sports (स्टार स्पोर्ट्स) चैनल्स पर किया जाने वाला है। अगर आप इस दौरान घर पर नहीं भी हैं, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी की जा रही है। Also Read - Asia Cup 2022 आज से होगा शुरू, जानें कब, कहां और फ्री में कैसे देखें सभी मैच

OTT Streaming

Women’s U-19 T20 World Cup को आप Disney Plus Hotstar ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी मैच को लाइवस्ट्रीम किया जाने वाला है। अगर आपके पास डिजनी प्‍लस हॉटस्‍टार का सब्‍सक्रिप्शन है, तो आप भी अपने मोबाइल व अन्य डिवाइस पर मैच को लाइव देख सकेंगे।

Disney+ Hotstar प्लान

Disney+ Hotstar के तीन तरह के सब्सक्रिप्शन आते हैं, जिसकी शुरुआती कीमत 499 रुपये है। यह एक मोबाइल ओनली प्लान है, इसे केवल मोबाइल पर ही यूज किया जा सकता है। इसके अलावा 899 रुपये का एक सुपर प्लान आता है, जिसे यूजर्स स्मार्ट टीवी और मोबाइल दोनों पर यूज कर सकते हैं, जबकि तीसरा प्लान 1499 रुपये का है। इसे प्रीमियम प्लान कहा जाता है। इस प्लान में यूजर्स चार डिवाइसेज एक साथ यूज कर सकते हैं, जिनमें स्मार्ट टीवी और स्मार्टफोन शामिल हैं। ये सभी प्लान ईयरली हैं यानी एक साल के लिए है।