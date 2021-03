India England T20 Series: कैसे LIVE देखें भारत-इंग्लैंड का T20 मुकाबला? जानें आसान तरीका

India England T20 Series शुक्रवार से शुरू हो रही है। 12 मार्च को दोनों टीम्स के बीच पहला मैच शाम 6.30 पर खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड दोनों ने अपनी टीम्स का ऐलान कर दिया है। साथ ही इस सीरीज का शेड्यूल भी सामने आ गया है। 12 मार्च से 20 मार्च के बीच भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच होंगे। ये सभी मैच एक ही स्टेडियम में खेले जाएंगे। इस सीरीज को आप टीवी और मोबाइल पर लाइव देखे सकते हैं। Also Read - New Guidelines For Digital Media: Social Media और OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं चलेगी मनमानी

कहां देख सकते हैं लाइव

भारत और इंग्लैंड के बीच शुरू हो रही सीरीज स्टार स्पोर्ट नेटवर्क चैनल पर लाइव स्ट्रीम होगी। सीरीज का मजा अंग्रेजी भाषा में Star Sports 1 HD और SD चैनल पर लिया जा सकता है। इसके साथ ही यह सभी मैच हिंदी, कन्नड़, तमिल और तेलगू भाषा में भी स्टार स्पोर्ट चैनल पर आएंगे। Also Read - India vs England 3rd Test Match Live Streaming: फ्री में लाइव देखें IND vs ENG टेस्ट मैच, जानें तरीका

यूजर्स इस सीरीज को अपने मोबाइल, कम्प्यूटर, टैबलेट और स्मार्ट टीवी पर भी देख सकते हैं। Disney+ Hotstar पर यूजर्स इस सीरीज को लाइव देख सकते हैं। Disney+ Hotstar VIP का सब्सक्रिप्शन 399 रुपये में एक साल के लिए मिलता है। बता दें कि यूजर्स Disney+ Hotstar पर ही भारत और इंग्लैंड के वन-डे मैच भी देख सकते हैं। Also Read - VIVO IPL 2021 Auction Live : Disney+ Hotstar और Jio TV ऐप पर देखें IPL 2021 Auction, जानें किस टीम को मिले स्टार प्लेयर्स

भारतीय टीम

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, केएल राहुल, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत (विकेट कीपर), ईशान किशन (विकेट कीपर), युजवेंद्र चहल, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, राहुल तेवतिया, टी नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, दीपक चाहर, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर

इंग्लैंड की टीम

इयोन मोर्गन (कप्तान), मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, जोनाथन बेयरस्टो, सैम बिलिंग्स, जोस बटलर, सैम कुर्रन, टॉम कुर्रन, क्रिस जॉर्डन, लियाम लिविंगस्टोन, डेविड मालन, आदिल राशिद, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, रीस टॉपले, मार्क वुड

India England T20 Series: कब कब होंगे मैच

पहला मैच- 12 मार्च, शाम 6.30 बजे

दूसरा मैच- 14 मार्च, शाम 6.30 बजे

तीसरा मैच- 16 मार्च, शाम 6.30 बजे

चौथा मैच- 18 मार्च, शाम 6.30 बजे

पांचवा मैच- 20 मार्च, शाम 6.30 बजे