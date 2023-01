India vs New Zealand 1st ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे आज, जानें कैसे फ्री में ऑनलाइन देखें मैच

India vs New Zealand 1st ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज यानी 18 जनवरी से तीन मैचों की वनडे (ODI) सीरीज का आगाज हो रहा है। इसका पहला मैच आज राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। इस ODI सीरीज को स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल्स पर देखा जा सकता है। वहीं, इस मैच को Disney+ Hotstar ऐप पर भी इसे हिन्दी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगू में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आइए, जानते हैं आप इस ODI मैच को फ्री में ऑनलाइन कैसे देख पाएंगे? Also Read - India vs New Zealand 3rd T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा टी-20 मैच आज, यहां देख सकते हैं ऑनलाइन

कहां देखें ODI मैच लाइव?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला ODI मैच आज यानी 18 जनवरी 2023 को दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। इसे Disney+ Hotstar के जरिए भारत में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। वहीं, DTH और केबल टीवी दर्शक इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स के नेटवर्क पर देख सकेंगे। Airtel, Jio और Vi अपने प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर्स को कुछ प्लान ऑफर कर रहे हैं, जिनके साथ Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। दर्शक अपने नंबर पर ये प्लान एक्टिवेट करके फ्री में इस मैच का लुफ्त उठा सकते हैं। आइए, जानते हैं Airtel, Jio और Vi के इन प्लान्स के बारे में… Also Read - India vs New Zealand 1st T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच, फ्री में ऑनलाइन कैसे देखें?

Airtel के इन प्लान में फ्री मिलेगा Hotstar

Airtel अपने प्रीपेड यूजर्स को 399, 499, 839 और 3359 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ Disney+ Hotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। एयरटेल के शुरुआती तीनों क्रिकेट पैक के साथ 3 महीने का Disney+ Hotstar सब्सक्रिप्शन मिलेगा। वहीं, एनुअल प्लान के साथ 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। एयरटेल पोस्टपेड यूजर्स को 499, 999, 1199 और 1499 रुपये वाले प्लान के साथ Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जा रहा है।

Vi और Jio यूजर्स होंगे मायूस

Vi और Jio ने हाल ही में अपने सभी प्रीपेड प्लान के साथ Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन देना बंद कर दिया है। हालांकि, कंपनी के 501, 701 और 1101 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान के साथ यूजर्स को फ्री में Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। Jio अपने किसी प्रीपेड प्लान के साथ Disney+ Hotstar का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर नहीं कर रही है। पहले 1,499 रुपये के प्रीपेड प्लान के साथ Disney+ Hotstar का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाता था। यही नहीं, Jio के किसी पोस्टपेड प्लान के साथ भी Disney+ Hotstar अब ऑफर नहीं किया जा रहा है।