India vs New Zealand 1st T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच, फ्री में ऑनलाइन कैसे देखें?

India vs New Zealand 1st T20I Live Streaming: आज यानी 18 नवंबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20I शृंखला शुरू हो रही है। T20 वर्ल्ड कप की दोनों सेमीफाइनलिस्ट टीमें स्काई स्टेडियम वेलिंगटन में आमने-सामने होंगी। इस मैच को Hotstar और Star Sports नेटवर्क के चैनल पर ब्रॉडकास्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि, भारतीय दर्शक इस मैच को फ्री में ऑनलाइन देख सकेंगे।

India vs New Zealand 1st T20I: कहां देखें मैच?

भारत और न्यूजीलैंड (Ind Vs NZ) की यह शृंखला DD Sports पर ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। इसके अलावा दर्शक इस मैच को Amazon Prime Video पर देख सकेंगे। इस पूरी सीरीज की ऑनलाइन राइट्स Amazon Prime Video को मिली है। इस मैच की कमेंट्री अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा तमिल, तेलूगू, कन्नड़ भाषाओं में उपलब्ध होगी।

फ्री में कैसे देखें (How to Watch free online)?

टेलीकॉम कंपनी Airtel, Jio और Vi अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान के साथ Amazon Prime का प्री सब्सक्रिप्शन ऑफर कर रही है। यूजर्स इन प्लान के साथ रिचार्ज कराकर या फिर पोस्टपेड कनेक्शन लेकर फ्री में Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्श प्राप्त कर सकते हैं।

Airtel के प्लान

एयरटेल के 699 रुपये, 999 रुपये, 2999 रुपये और 3359 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ Amazon Prime की मेंबरशिप ऑफर की जा रही है। 699 रुपये वाले प्रीपेड प्लान के साथ 56 दिनों के लिए प्राइम मेंबरशिप मिलेगा। यह प्लान 56 दिनों की वैलिडिटी और डेली 3GB डेटा बेनिफिट्स और 100 SMS के साथ आता है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग भी ऑफर की जाती है। वहीं, 999 रुपये वाले प्लान में 84 दिनों की वैलिडिटी और Prime मेंबरशिप मिलती है। इसमें डेली 2.5GB डेटा ऑफर किया जाता है।

Airtel के 2999 रुपये और 3359 रुपये वाले ईयरली प्रीपेड प्लान में यूजर्स को Amazon Prime का मोबाइल एडिशन मिलता है। इसे केबल मोबाइल पर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा Airtel के पोस्टपेड प्लान के साथ Amazon Prime का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है।

Jio के प्लान

रिलायंस जियो अपने सभी पोस्टपेड प्लान के साथ Amazon Prime Video का सबसक्रिप्शन ऑफर कर रहा है। हालांकि, कंपनी किसी प्रीपेड प्लान के साथ प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन ऑफर नहीं करती है।

Vi के प्लान

वोडाफोन-आइडिया के 501 रुपये, 701 रुपये और 1101 रुपये वाले पोस्टपेड प्लान के साथ Amazon Prime Video का सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाता है। कंपनी अपने किसी प्रीपेड प्लान के साथ अमेजन प्राइम ऑफर नहीं कर रही है।