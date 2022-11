India vs New Zealand 3rd T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और फाइनल टी-20 मैच आज नेपियर में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरे मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त दी थी। न्यूजीलैंड में खेले जाने वाली इस सीरीज को Amazon Prime Video OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। इस मैच को दर्शक अंग्रेजी और हिन्दी के अलावा कन्नड़, तेलुगू और तमिल में भी लाइवस्ट्रीम कर सकते हैं। Also Read - India vs New Zealand 1st T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच, फ्री में ऑनलाइन कैसे देखें?

भारत और न्यूजीलैंड (Ind Vs NZ) की यह शृंखला Amazon Prime Video OTT प्लेटफॉर्म के अलावा DD Sports पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। इस पूरी सीरीज की ऑनलाइन राइट्स Amazon Prime Video को मिली है। जिन यूजर्स के पास पहले से अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन है, वो अपने स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी में इस मैच का लाइव प्रसारण अलग-अलग भाषाओं में देख सकेंगे। वहीं, JioTV यूजर्स DD Sports पर यह मैच लाइव देख पाएंगे।

an Indian win or the Blackcaps levelling the series – what will be the outcome of the 3rd #NZvIND T20I? 🤔

find out with live & exclusive action on @PrimeVideoIN, today from 11 AM!#NZvINDonPrime #CricketOnPrime pic.twitter.com/VVXM8RiGTU

— prime video IN (@PrimeVideoIN) November 22, 2022