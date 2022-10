India vs South Africa T20 World Cup 2022 Today: सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज रविवार 30 अक्टूबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होने वाला है। ICC Men’s T20 World Cup 2022 मुकाबले की शुरुआत पाकिस्तान पर जीत के साथ हुई थी। आज के मुकाबले में जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में जगह बनाएगी, ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए यह मैच का अहम साबित होने वाला है। यूं तो फैन्स रविवार के दिन अपने घरों में बैठकर मैच इन्जॉय करना पसंद करते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आप घर पर नहीं भी हैं तो आपको मायूस होने की जरूरत नहीं। हम आपको मैच का लाइव टेलीकास्ट अपने मोबाइल पर देखने का तरीका इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं। Also Read - T20 World Cup 2022 में आज India का मुकाबला Netherlands से, जानें कैसे फ्री में ऑनलाइन देखें मैच

IND vs SA ICC T20 World Cup: Timings

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला T20 World Cup मैच आज 30 अक्टूबर रविवार के दिन खेला जाना है। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के Perth के Optus Stadium में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 4.30 बजे होगी। हालांकि, टॉस 4 बजे कर दिया जाएगा। Also Read - India vs Pakistan T20 World Cup: भारत और पाक के बीच की महा-भिंडत देखने के लिए घर बैठने की नहीं होगी जरूरत, फोन पर यूं देखें मैच का लाइवस्ट्रीम

IND vs SA ICC T20 World Cup: How to watch live stream

यूं तो मैच का लाइवटेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा। अगर आप आज घर पर नहीं हैं और टीवी पर इस मैच को इन्जॉय नहीं कर सकते, तो आप इसका लाइव टेलीकास्टन अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं। फोन पर मैच लाइव देखने के लिए आपको Disney+ Hotstar ऐप अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करनी होगी। स्टार-स्पोर्ट्स चैनल के साथ-साथ मैच की लाइवस्ट्रीम Disney+ Hotstar OTT प्लेटफॉर्म पर भी की जा रही है। हालांकि, डिजनी प्लस हॉटस्टार कॉन्टेंट एक्सेस के लिए आपको डिजनी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होता है। Also Read - Tripling Season 3 on OTT: ZEE5 पर इस दिन स्ट्रीम होगा Tripling का तीसरा सीजन, डेट कर लें नोट

ये चार प्लान लेकर आता है Disney+ Hotstar प्लेटफॉर्म

Rs 149 – Disney Plus Hotstar Mobile plan for 3 months

Rs 499 – Disney Plus Hotstar Mobile plan for 12 months

Rs 899 – Disney Plus Hotstar Super plan for 12 months

Rs 1499 – Disney Plus Hotstar Premium plan for 12 months

अगर आप सस्ते में निपटना चाहते हैं, तो आप मैच देखने के लिए 899 रुपये वाला प्लान एक्टिवेट करा सकते हैं। इसमें आपको 1080p वीडियो स्ट्रीमिंग मिलेंगी।

फ्री में इस तरह देखें मुकाबला

Reliance Jio, Airtel और Vi के कई प्रीपेड मोबाइल प्लान के साथ Disney+ Hotstar का फ्री मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है। यूजर्स को अपने नंबर को रिचार्ज कराने पर यह बेनिफिट मिलता है। वहीं, Jio, Vi और Airtel के चुनिंदा पोस्टपेड प्लान के साथ भी Disney+ Hotstar का मोबाइल ओनली सब्सक्रिप्शन ऑफर किया जाता है। ऐसे में यूजर्स अपने नंबर को Disney+ Hotstar वाले प्लान के साथ रिचार्ज करना होगा या फिर पोस्टपेड या ब्रॉडबैंड सब्सक्रिप्शन लेना होगा।