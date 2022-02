कुछ इस तरह से iPhone X की Exclusive नई Ringtone ‘Reflection’ को अपने पुराने iPhone पर कर सकते हैं सेट

कई बहुत सारी चीजों जैसे नए स्पेक्स और फीचर्स के साथ साथ Apple ने अपने iPhone X स्मार्टफोन में कुछ नई और काफी स्पेशल रिंगटोन भी शामिल की हैं। अगर हम ओरिजिनल iPhone की चर्चा करें तो हमें एक Iconic Marimba Melody सुनाई पड़ने लगती है। हालाँकि iPhone X इस मामले में कुछ अलग नहीं है। इसमें आपको एक डिफ़ॉल्ट रिंगटोन मिल रही है जिसे ‘Reflection’ नाम दिया गया है। अब जब भी आपके फोन में आपका iPhone X रिंग करना शुरू कर देगा, सभी को पता चल जाएगा कि आपके पास एप्पल की नई पीढ़ी का सबसे दमदार स्मार्टफोन है, और अगर आपके पास यह स्मार्टफोन नहीं भी है फिर भी आप लोगों को ऐसा दिखा सकते हैं कि आपके पास यही फोन है। हालाँकि ऐसा करने के लिए आपको इस नई रिंगटोन की जरूरत अपने पुराने iPhone में पड़ने वाली है, तो आप इसे कैसे अपने पुराने फ़ोन में कैसे पा सकते हैं,। आप हम आपको उसके बारे में ही कुछ बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं। Also Read - Apple यूजर्स के लिए खुशखबरी, iOS 15.4 में फेस मास्क लगाकर भी iPhone कर सकेंगे अनलॉक

अगर आपके पास 1,000 डॉलर नहीं है लेकिन आप अपने दोस्तों के सामने अपने स्टेटस सिम्बल को बनाये रखना चाहते हैं, फिर चाहे आप अपने फोन को कहीं कोने में जाकर ही पिक करें तो लेकिन अगर आप भी अपने पुराने iPhone में इस ‘Reflection’ रिंगटोन को फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको इन कुछ आसान सी बातों को फॉलो करना होगा और ऐसा करने से बिना कुछ खर्चा किये ही आप अपने दोस्तों को आश्चर्य में डाल सकते हैं। आइये अब जानते हैं कि आप आखिर अपने पुराने iPhone में इस रिंगटोन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसे भी देखें: OnePlus 5T स्मार्टफोन से नहीं हटाया जाएगा 3.5mm ऑडियो जैक: Pete Lau Also Read - Apple और Samsung 2022 में बना सकते हैं 37 हजार करोड़ रुपये के स्मार्टफोन, PLI स्कीम के तहत होगा काम

इससे पहले कि हम शुरू करें आप इस इस रिंगटोन को एक बार सुन लीजिये कि आखिर यह सुनाई कैसी देती है, और क्या यह आपके लिए सही भी है, क्या आपको यह पसंद भी है। अगर आपको यह पसंद आई है, तो चलिये अब बताते हैं कि आखिर आप इसे कैसे अपने पुराने iPhone में प्राप्त कर सकते हैं। इसे भी देखें: Samsung Galaxy S8 और Samsung Galaxy S8+ यूजर्स के लिए जारी हुआ एंड्राइड Oreo beta अपडेट

This is the new “Reflection” ringtone, only available on iPhone X pic.twitter.com/La0wTzB4wd

— Guilherme Rambo (@_inside) November 1, 2017