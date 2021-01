IRCTC Live Train Status on WhatsApp : इन आसान स्टेप्स के जरिए चेक करें ट्रेन रनिंग स्टेटस

IRCTC Live Train Status on WhatsApp : हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपने IRCTC ऐप और वेबसाइट को अपग्रेड किया है। इस टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म को अब पहले के मुकाबले और भी इंटरैक्टिव बनाया गया है। पिछले कुछ सालों में रेलवे ने अपनी सर्विसेज को काफी बेहतर किया है। लोगों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन के रनिंग स्टेटस (Train Running Status) के बारे में जानने के लिए बस एक क्लिक करना होता है। लोग घर बैठे टिकट बुकिंग कर पा रहे हैं। Also Read - WhatsApp Data Policy आपके लिए है खतरे की घंटी! ये निजी जानकारियां Facebook करेगा मार्केट

कोरोनाकाल (COVID-19) में भारतीय रेल सीमित ट्रेनों का ही परिचालन कर रही है। लंबी दूरी वाली लोकप्रिय ट्रेनों को रेलवे स्पेशल बनाकर चला रही है। साथ ही, सबसे व्यस्त रूटों पर क्लोन स्पेशन ट्रेनों का भी परिचालन किया जा रहा है। आप भी ट्रेन से कहीं सफर करना चाह रहे हैं तो कोरोना महामारी और समय की बचत के लिए आप नहीं चाहेंगे कि रेलवे स्टेशन पर जाकर टिकट बुक करें। इससे लिए आप अपने मोबाइल या कम्प्यूटर के माध्यम से टिकट बुकिंग कर लेते हैं।

ट्रेन रनिंग स्टेटस (Train Running Status) पता लगाने के आसान स्टेप्स

सर्दियों में कोहरे की वजह से कई ट्रेनें लेट चलती हैं। ऐसे में अगर आप कहीं सफर करने जा रहे हैं तो आप नहीं चाहेंगे कि स्टेशन पहुंचकर ट्रेन आने का इंतजार किया जाए। इसके लिए Railofy और MakeMyTrip ने ट्रेन रनिंग स्टेटस (Train Running Status) के बारे में WhatsApp पर जानकारी देनी शुरू की है। इस सर्विस के जरिए आप घर से निकलने से पहले ट्रेन के रनिंग स्टेटस का पता लगा सकते हैं ताकि स्टेशन पहुंचने के बाद परेशानी का सामना न करना पड़े। आज हम आपको WhatsApp के जरिए ट्रेन रनिंग स्टेटस के बारे में पता लगाने के लिए आसान स्टेप्स बताने जा रहे हैं।

Railofy के जरिए WhatsApp पर ऐसे मिलेगी जानकारी

Step 1:सबसे पहले अपने फोन में Railofy का वाट्सऐप नंबर (+91-9881193322) अपने स्मार्टफोन में सेव कर लें।

Step 2: इसके बाद WhatsApp ओपन करके Railofy के नंबर पर टैप करके चैट विंडो को ओपन करें।

Step 3: चैट विंडो में अपने 10 डिजीट का PNR नंबर टाइप करके Railofy के नंबर पर भेजें।

Step 4: इसके बाद Railofy PNR नंबर पर दर्ज ट्रेन की रनिंग स्टेटस के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा।

MakeMyTrip के जरिए WhatsApp पर ऐसे मिलेगी जानकारी

Step 1: इसके लिए भी सबसे पहले आपको MakeMyTrip का WhatsApp नंबर (+91-7349389104) अपने फोन में सेव करना होगा।

Step 2: इसके बाद WhatsApp ओपन करके MakeMyTrip के नंबर पर टैप करके चैट विंडो को ओपन करें।

Step 3: चैट विंडो में अपने 10 डिजीट का PNR नंबर टाइप करके MakeMyTrip के नंबर पर भेजें।

Step 4: इसके बाद MakeMyTrip PNR नंबर पर दर्ज ट्रेन की रनिंग स्टेटस के बारे में आपको जानकारी देता रहेगा।