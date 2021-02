IRCTC ने बस टिकट बुकिंग सर्विस (IRCTC Online Bus Ticket Booking) को लॉन्च कर दिया है, जिसे http://bus.irctc.co.in/ माइक्रोसाइट पर जाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस साइट की मदद से यूजर्स ट्रेन की तरह ही ऑनलाइन बस टिकट भी बुक कर सकते हैं। बता दें कि आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे का हिस्सा है और इस पर पहले ही ट्रेन और फ्लाइट की टिकट बुक करने की सुविधा मिलती थी। बस टिकट बुकिंग सर्विस को 29 जनवरी को लॉन्च किया गया है। इस माइक्रोसाइट पर यूजर्स को बस टिकट बुक करने और सीट उपलब्धता की जानकारी मिल जाएगी। Also Read - IRCTC Live Train Status on WhatsApp : इन आसान स्टेप्स के जरिए चेक करें ट्रेन रनिंग स्टेटस

आईआरसीटीसी ने बताया कि जल्द ही इस सर्विस को IRCTC mobile app पर भी जोड़ दिया जाएगा। मोबाइल ऐप पर यह सर्विस मार्च के पहले हफ्ते में देखने को मिल सकती है। बस टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटीसी ने 50 हजार से ज्यादा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स से करार किया है। नई सेवा में 22 राज्य और तीन केंद्र शासित प्रदेश में बस टिकट बुकिंग की सुविधा पैसेंजर्स को मिलेगी।

IRCTC Online Bus Ticket Booking: ऐसे होगी बुकिंग

इसका लाभ उठाने के लिए यूजर्स को सबसे पहले IRCTC Bus Ticket की साइट http://bus.irctc.co.in पर जाना होगा।

यूजर्स को Depart From और Going To स्टेशन के नाम भरने होंगे। साथ ही यूजर्स को तारीख भी भरनी होगी।

इन सभी डिटेल के बाद यूजर्स को ‘Search Bus’ पर क्लिक करना होगा।

इसके बाद यूजर्स को अपनी पसंद की बस और सीट का चयन करना होगा।

यूजर्स ऑलाइन पेमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के साथ ई-वॉलेट का विकल्प मिलता है।

नई फैसिलिटी के तहत यूजर्स न सिर्फ टिकट बुक कर सकते हैं बल्कि अपने लिए पसंद की बस भी चुन सकते हैं। इसमें पैसेंजर्स को रूट, रिव्यू और रेटिंग के मुताबिक बस की जानकारी मिलती है। साथ ही यूजर्स को बस की तस्वीर भी देखने को मिलती है। पैसेंजर्स को पिक-अप और ड्रॉप पॉइंट, टाइम का विकल्प भी बुकिंग के दौरान मिलता है। इसके साथ ही यूजर्स को टिकट कैंसल करने का भी विकल्प मिलता है।