IRCTC ticket booking guide with newly launched website and rail connect app using ipay payment gateway and master list new features: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कही जाती है। पूरे देश में एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक यात्रा करने के लिए रेल और बस हमारे लिए सबसे सुगम माध्यम है। Train और Bus की टिकट को IRCTC के जरिए बुक की जा सकती है। इसके लिए पिछले दिनों भारतीय रेल ने IRCTC की वेबसाइट और ऐप को अपग्रेड किया है। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में अगर आप भी अपने घर जाने के लिए IRCTC के जरिए टिकट बुक करना चाहते हैं तो इस आसान तरीके से आप चुटकियों में टिकट बुक कर सकेंगे।

Harshit Harsh



@HarshitKHarsh

@HarshitKHarsh Published on: February 28, 2021 5:37 PM IST