Reliance Jio Down: देशभर के कई यूजर्स अलग-अलग क्षेत्रों से शिकायत कर रहे हैं कि उनका Reliance Jio नेटवर्क डाउन है। शिकायत करने वाले यूजर्स की संख्या में जियो मोबाइल और जियो फाइबर दोनों के ही यूजर्स शामिल हैं। यूजर्स ट्विटर व अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जियो डाउन होने की जानकारी दे रही हैं। Also Read - Jio की सर्विस 1 घंटे डाउन रहने के बाद हुई ठीक, Twitter पर नजर आया #Jiodown

DownDetector साइट पर 400 से भी ज्यादा यूजर्स ने Jio सर्वस डाउन होने की शिकायत की है। डाउनडिटेक्टर की मानें, तो सुबह 9.30 बजे से लोगों ने जियो डाउन होने की शिकायत की, दोपहर 12 बजे तक डाउनडिटेक्टर का जियो डाउन ग्राफ टॉप पर था। Also Read - Jio Outage: 3 घंटे बाद दोबारा शुरू हुई जियो की सर्विस, नेटवर्क ठप पड़ने से यूजर्स रहे परेशान

@JioCare @reliancejio this is the spped i am getting on my 5GHz band. And no one’s replying. I am feeling #harassed as a customer of yours. Nothing is working. How do i attend my office? #mayday #jiofibre #jiodown pic.twitter.com/pl3uHgkJ1R

— Vikramaditya Ganguly (@vagsmailbox) December 28, 2022