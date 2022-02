क्या आप जानते हैं कि आधार आधारित DBT का लाभ उठाने के लिए आप अपने बैंक अकाउंट को बदल भी सकते हैं?

जैसे जैसे DBTL (PAHAL) आगे की ओर बढ़ रहा है और एक नई ही गति पकड़ रहा है, लोगों को इसमें हो रहे अलग अलग बदलावों से काफी परेशानी हो रही है। जैसे आपको आपकी Subsidy आपके बैन अकाउंट में मिलेगी। अब सरकार इस सब्सिडी को डायरेक्ट भी तो लोगों को दे सकती है, इसके लिए बैंक अकाउंट की क्या आवश्यकता है। इस तरह के कई सवाल लोगों के मन में उस समय उठने लगे थे, जब इस प्रक्रिया ने व्यवहार में आना शुरू किया था। हालाँकि अब प्रावधान को लंबा समय हो गया तो लोगों को इसकी आदत हो गई है। हालाँकि अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्हें अपने बैंक अकाउंट में सब्सिडी को लेकर आज भी कई परेशानी हैं। हालाँकि ऐसा भी कह सकते हैं कि लोगों को कई परेशानियां हैं। Also Read - Voter ID Card को अब PAN Card की तरह अपने Aadhaar Card से कर पाएंगे लिंक, जानें तरीका

हालाँकि एक परेशानी जो सबसे बड़ी है और सभी को फेस करनी पड़ रही है, वह यह है कि कैसे सब्सिडी पाने के लिए अपने बैंक अकाउंट को बदलें? क्या आप इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आज हम आपक इस बारे में बताने वाले हैं कि आप ऐसा आखिर कैसे कर सकते हैं। इसके पहले कि हम शुरू करें आपको बता दें कि एक समस्या यह भी आती है कि आप अपने वर्तमान बैंक अकाउंट को किसी अन्य अन्य अकाउंट से कैसे बदलें। तो आइये जानते हैं इस बारे में कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं।

Know how you can change the account in which you wish to receive Aadhaar-based DBT. pic.twitter.com/4B2RSx7JLk

— Aadhaar (@UIDAI) November 8, 2017