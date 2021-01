Lava Mobiles Launch Event : भारतीय कंपनी लावा आज लॉन्च करेगी स्मार्टफोन, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग

भारतीय स्मार्टफोन कंपनी Mobiles आज भारत में अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च करेगी। लावा पिछले कई दिनों से अपकमिंग स्मार्टफोन को टीज कर रही है। कंपनी अपकमिंग स्मार्टफोन्स को चेंज द गेम टैग लाइन के साथ टीज कर रही है। Lava लॉन्च से पहले कंफर्म कर चुकी है कि वह आज 7 जनवरी को आयोजित लॉन्च इवेंट में की सारे स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। Also Read - Lava ला रहा नए स्मार्टफोन्स, Xiaomi-Realme को मिलेगी टक्कर

Lava Mobiles Launch Event : How to watch the live streaming

Lava का आज आयोजित होने वाला लॉन्च इवेंट दोपहर 12 बजे वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। लावा के लॉन्च इवेंट को कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल में देखा जा सकता है। लावा के लॉन्च इवेंट का लिंक को हम यहां नीचे एंबिड कर रहे हैं। इसकी मदद से आप इस इवेंट यहीं देख सकते हैं।

Lava Upcoming details

लावा के अपकमिंग स्मार्टफोन्स को लेकर किसी तरह की जानकारी सामने नहीं आई हैं। कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन्स को टीज करते हुए यह जानकारी दी थी वह अलग-अलग प्राइस रेंज में स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। इसके साथ ही कंपनी ने अपने अपकमिंग बजट स्मार्टफोन की कुछ मुख्य स्पेसिफिकेशंस टीज किए थे।

Lava ने कंफर्म किया है कि भारत में आज आयोजित अपने लॉन्च इवेंट में वह ट्रिपल कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि इस कैमरा सेटअप में कौन से कैमरा सेंसर दिए जाएंगे। इसके साथ ही लावा ने यह भी कंफर्म किया है कि यह स्मार्टफोन वाटरड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ पेश किए जाएंगे। सेल्फी और फ्रंट कैमरा के लिए 16 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर दिया जाएगा।

Lava के अपकमिंग स्मार्टफोन 6GB तक की और 128GB तक की इंटरनल मैमोरी के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। लावा के इन स्मार्टफोन्स को लेकर फिलहाल ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। लावा के इन स्मार्टफोन को लेकर कहा जा रहा है कि कंपनी 5 हजार रुपये से 15 हजार रुपये तक की कीमत के स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है।