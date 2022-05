भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) का आईपीओ 9 मई को बंद हो गया है। LIC IPO भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है। इसके लिए बोली 6 दिनों बंद हो गई और इस दौरान यह 2.95 गुना ओवरसब्सक्राइब हुआ। कंपनी गुरुवार, 12 मई यानी आज इसके लिए अलॉटमेंट की अनाउंसमेंट करेगी। Also Read - How to Apply for LIC IPO online: जानें कैसे Zerodha, Paytm, Upstoxx, और Groww के जरिए आईपीओ के लिए अप्लाई करें

क्या आपने LIC IPO के लिए इंवेस्टमेंट की है और जानना चाहते हैं कि आपको LIC का शेयर मिला या नहीं? तो इसके लिए आप BSE और NSE की वेबसाइट पर अलॉटमेंट की डिटेल्स चेक कर सकते हैं।

BSE की वेबसाइट पर LIC IPO की अलॉटमेंट की स्टेटस कैसे देखें

BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

अब मेनू में LIC IPO चुनें।

LIC IPO एप्लीकेशन नंबर एंटर करें जो आपको अलॉट किया गया था।

इसके बाद अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN कार्ड नंबर) टाइप करें।

फिर, ‘I am not a Robot’ पर क्लिक करके कैप्चा पर क्लिक करें।

इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।

एक बार ऐसा करने के बाद, आप अपने अलॉटमेंट की स्टेटस चेक कर सकते हैं।

NSE की वेबसाइट पर LIC IPO की अलॉटमेंट की स्टेटस कैसे देखें

NSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।

पेज पर ‘equity’ ऑप्शन को सलेक्ट करें।

फिर, ड्रॉपडाउन ऑप्शन से, ‘LIC LIC’ सलेक्ट करें।

अब अपना एप्लीकेशन नंबर इंटर करें।

इसके बाद अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) डालें।

फिर ‘I am not a Robot’ चुनें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।

इसके बाद आपके अलॉटमेंट की स्टेटस शो हो जाएगी।

बता दें LIC का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 4-9 मई के बीच खुला था। LIC पॉलिसी होल्डर और इम्प्लॉयी दोनों ही इन तरीकों से शेयर अलॉटमेंट का स्टेटस को चेक कर सकते हैं। एक और बात अगर आपको शेयर अलॉटमेंट का स्टेटस नजर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि अलॉटमेंट अभी तक नहीं किया गया है।

LIC IPO अलॉट नहीं हुआ तो मिलेगा रिफंड

अगर आपके नाम पर LIC के शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो 13 मई से इसके लिए रिफंड मिलना शुरू हो जाएगा। वहीं अगर आपको LIC के शेयर मिलते हैं तो आपके डीमैट अकाउंट पर 16 मई तक नजर आने लगेंगे। इसके अलावा इन शेयर्स की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर 17 मई से शुरू हो जाएगी।