Lunar Eclipse India 2022: इस साल यानी 2022 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज यानी 8 नवंबर, 2022 को दिखाई देगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और इसे भारत के कई हिस्सों में देखा जा सकेगा। अगर आपको पता नहीं है तो बता दें कि पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक दूसरे के सीध में आ जाते हैं। ऐसे में जब धरती से चांद को देखा जाता है तो वह काला नजर आता है और इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। हम आपको फ्री में ऑनलाइन चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse Update) देखने का तरीका बताने वाले हैं। आइये, जानते हैं।

जानकारी के मुताबिक, भारत में चंद्र ग्रहण (Chandra Grahan Start Time in India) आज यानी 8 नवंबर, 2022 को दोपहर 2 बजकर 39 मिनट से लग जाएगा और शाम 6 बजकर 19 मिनट तक चलेगा।

बता दें कि चंद्र और सूर्य ग्रहण के पहले का समय सूतक काल कहलाता है। आज सूतक काल सुबह 9:21 से शुरू हो गया है।

Uttarakhand | Badrinath Dham temple closed for the lunar eclipse. The temple will re-open at 6:25 pm after the eclipse: Badrinath-Kedarnath Temple Committee chairman Ajendra Ajay pic.twitter.com/NVgHqqsgk4

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) November 8, 2022