Election 2022: आज यानी 4 दिसंबर को दिल्ली MCD चुनाव की वोटिंग हो रही है। वहीं, 5 दिसंबर यानी कल गुजरात में दूसरे चरण का मतदान किया जाएगा। चुनाव में वोट डालने से पहले मतदता इस असमंजस में रहते हैं कि वो किस पोलिंग बूथ पर अपना वोट डालेंगे? आम तौर पर चुनाव आयोग मतदाता के घर के पास ही पोलिंग बूथ बनाते हैं, लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में एक ही एरिया में कई पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। ऐसे में मतदाता घर बैठे अपने पोलिंग बूथ के बारे में जान सकते हैं।

इस तरह पोलिंग बूथ का लगाएं पता (How to Check polling Booth)

मतदाता (Voter) को अपने पोलिंग बूथ का पता लगाने के लिए साथ में मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) का होना जरूरी है या फिर मतदाता अपने नाम और क्षेत्र के हिसाब से भी अपने पोलिंग बूथ का पता लगा सकते हैं। खास तौर पर पोलिंग बूथ ढूंढ़ने में पहली बार वोड डालने वाले मतदाताओं (First Time Voters) को दिक्कत आती है। जो पुराने वोटर्स हैं, उन्हें अपने पोलिंग बूथ के बारे में पता रहता है, क्योंकि आम तौर पर वही पोलिंग बूथ रहता है, जो पिछले मतदान के समय था।

पोलिंग बूथ का पता दो तरीके से लगाया जा सकता है। मतदाता अपने लैपटॉप, कम्प्यूटर, टैबलेट, मोबाइल में चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर पोलिंग बूथ खोज सकते हैं या फिर Voter Helpline ऐप के जरिए भी मतदाता इसका पता लगा सकते हैं। यह ऐप Apple App Store और Google Play Store पर फ्री में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है।

वेबसाइट के जरिए ऐसे लगाएं पता

मतदाता को सबसे पहले चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना होगा।

इसके बाद वोटर पोर्टल या voterportal.eci.gov.in पर जाएं।

यहां मतदाता अपने वोटर आईडी कार्ड या फिर ई-मेल या मोबाइल के जरिए लॉग-इन करें।

फिर वहां दिए गए विकल्पों में से Find My Polling Station चुनें।

यहां अपने EPIC No. या नाम और क्षेत्र की डिटेल दर्ज करके अपने पोलिंग बूथ का पता लगा सकते हैं। साथ ही, मतदाता वोटिंग स्लिप भी यहां से डाउनलोड कर सकेंगे।

ऐप के जरिए ऐसे लगाएं पता