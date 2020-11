Micromax आज भारत में लॉन्च करेगा In सीरीज स्मार्टफोन, यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग और जानें क्या हैं खूबियां

Micromax आज भारत में अपनी In सीरीज स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। माइक्रोमैक्स बीते कई दिनों से इसे अलग-अलग प्लेटफॉर्मस पर टीज कर रहा है। भारतीय स्मार्टफोन कंपनी माइक्रोमैक्स इस स्मार्टफोन के जरिए स्मार्टफोन मार्केट में धमाकेदार वापसी करने की प्लानिंग कर रही है। ये स्मार्टफोन SoC के साथ पेश किए जाएंगे। Also Read - Micromax IN Note 1 और Micromax IN 1B स्मार्टफोन के लॉन्च से पहले स्पेसिफिकेशंस हुए लीक, जानें खूबियां

Micromax ने फिलहाल इन स्मार्टफोन के कॉम्पलीट स्पेसिफिकेशंस रिवील नहीं किए हैं। माना जा रहा है कि माइक्रोमैक्स आज भारत में दो स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। माइक्रोमैक्स इन दो स्मार्टफोन्स के जरिए चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड और को टक्कर देना चाहता है। Also Read - 6GB रैम, 2 स्क्रीन, 32MP सेल्फी कैमरा LG G8X की सेल Flipkart पर आज 12 बजे, Rs 30 हजार सस्ते में खरीदें

Micromax In Series Livestream Details

Micromax अपनी लेटेस्ट In series के स्मार्टफोन्स को ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च करेगा। माइक्रोमैक्स का यह इवेंट आज दोपहर 12 बजे शुरु होगा। यह लॉन्च इवेंट कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट और YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। Also Read - Micromax की In-सीरीज स्मार्टफोन Flipkart पर बिक्री के लिए होंगे उपलब्ध

Micromax In Series India Price (expected)

माइक्रोमैक्स के अपकमिंग स्मार्टफोन की कीमतों को लेकर फिलहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि In series सीरीज स्मार्टफोन्स की कीमत 7,000 से 25,000 रुपये की बीच में होगी। माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन्स को और कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट Micromaxinfo.com से खरीदे जा सकते हैं।

Micromax In Series Specifications (expected)

Micromax द्वारा रिवील किए गए डिजाइन में फोन के बैक पैनल में ग्रेडिएंट फिनिशिंग को देखी जा सकती है। इसमें X पैटर्न देखने को मिला है। फोन 6.5 इंच के HD+ डिस्प्ले पैनल के साथ आएगा। साथ ही, फोन के बैक पैनल के निचले हिस्से में In का लोगो देखने को मिलेगा।

फोन 3GB RAM + 32GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आएगा। फोन को पावर देने के लिए इसमें 5,000mAh की दमदार बैटरी दी जा सकती है। Micromax In सीरीज के ये स्मार्टफोन्स 7,000 रुपये से 15,000 रुपये की प्राइस रेंज में लॉन्च किए जा सकते हैं।

कंपनी ने अपने मीडिया इन्वाइट में चीनी कम लिख कर भेजा है जो ये बताता है कि इस स्मार्टफोन का सीधा मुकाबला और के बजट स्मार्टफोन्स से होगा।