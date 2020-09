Moto E7 Plus आज भारत में होगा लॉन्च, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग और जानें क्या हैं खूबियां

Motorola आज भारत में अपना बजट स्मार्टफोन Moto E7 Plus लॉन्च करेगा। इस फोन को कंपनी कुछ दिनों पहले ब्राजील में लॉन्च कर चुकी है। मोटोरोला का अपकमिंग Moto E7 Plus स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर आज, 23 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। Also Read - Realme C11 की सेल कल Flipkart पर, 5000mAh बैटरी, 3 कैमरे फोन Rs 834 EMI पर खरीदें

Moto E7 Plus स्मार्टफोन में कंपनी ने 48 मेगापिक्सल ड्यूल रियर कैमरा सेटअप और 5000mAh की बैटरी के साथ पेश किया जाना है। मोटोरोला इस फोन की सभी स्पेसिफिकेशंस और फीचर पहले से ही सामने आ चुके हैं। Also Read - 6000mAh बैटरी, 3 कैमरा वाले Infinix Smart 4 Plus की सेल आज Flipkart पर, जानें कीमत

Moto E7 Plus स्मार्टफोन को कंपनी फ्लिपकार्ट पर आज दोपहर 12 बजे लॉन्च करेगी। इस लॉन्च इवेंट को कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर आप लाइव देश सकते हैं। Also Read - Realme Narzo 10 की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 5000mAh बैटरी, 5 कैमरा फोन Rs 1199X में खरीदें

The #UltimateCamera experience awaits you! The all-new #motoe7plus is launching tomorrow at 12 PM on @Flipkart at an unbelievable price! Any guesses? 😉 https://t.co/QzfBzbKV46 pic.twitter.com/qLx31OdarY

— Motorola India (@motorolaindia) September 22, 2020