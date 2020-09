Nokia आज पेश करेगा दो नए फोन, ऐसे देखें लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग, जानें क्या हैं खूबियां

Nokia ब्रांड के स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी HMD Global आज भारत में एक लॉन्च इवेंट होस्ट करने वाली है। माना जा रहा है कि एचएमडी ग्लोबल आज, 22 सितंबर को भारत में दो स्मार्टफोन Nokia 3.4 और Nokia 2.4 को ल़न्च कर सकती है। Also Read - Nokia 7.3 5G, Nokia 3.4 और Nokia 2.4, 22 सितंबर को हो सकते हैं लॉन्च

नोकिया स्मार्टफोन लॉन्च का यह इवेंट वर्चुअल होगा। हालांकि कंपनी ने फिलहाल यह जानकारी नहीं दी है कि कंपनी कौन से स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने वाली है। लॉन्च इवेंट के पोस्टर से यह हिंट जरूर मिलता है कि कंपनी दो स्मार्टफोन – Nokia 3.4 और Nokia 2.4 को लॉन्च कर सकती है। हालांकि इन दोनों स्मार्टफोन्स की स्पेसिफिकेशंस पहले ही सामने आ चुकी हैं। Also Read - इस तारीख को लॉन्च हो सकता है Nokia 7.3 स्मार्टफोन, मिल सकता है 5G सपोर्ट

HMD Global का यह लॉन्च इवेंट 22 सितंबर को शाम चार बजे लॉन्च किया जाएगा। इस लॉन्च इवेंट को Nokia Mobile के YouTube चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। Also Read - लॉन्च से पहले Nokia 3.4 की कीमत और स्पेसिफिकेशन्स हुए रिवील

The clock is ticking ⏰⁣

New gadgets are ready. Are you? ⁣

09.22, 16:00 BST. #OnlyGadgetYouNeed pic.twitter.com/bsKhjT7OOv

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) September 21, 2020