Nothing Phone (1) आज ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा। पिछले तीन महीने से इस स्मार्टफोन की लॉन्चिंग को लेकर डिटेल्स सामने आ रही है। यह फोन Carl Pei की कंपनी का पहला स्मार्टफोन होगा। फोन का डिजाइन और कुछ फीचर्स पहले ही सामने आ चुके हैं। यही नहीं, फोन की कीमत भी ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart पर लीक हो चुकी है। Nothing Phone (1) का लॉन्च इवेंट कंपनी के ऑफिशियल YouTube चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया जाएगा। फोन का लॉन्च इवेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे आयोजित की जाएगी। आइए, जानते हैं फोन की कीमत और फीचर्स के बारे में… Also Read - Nothing Phone (1) की कीमत लॉन्च से पहले Flipkart पर लिस्ट! आप भी जान लो कीमत

कितनी होगी कीमत?

Nothing Phone (1) तीन स्टोरेज वेरिएंट्स- 8GB RAM + 128GB, 8GB RAM + 256GB और 12GB RAM + 256GB में आएगा। इसके बेस वेरिएंट की कीमत EUR 469.99 (लगभग 37,900 रुपये) होगी। हालांकि, लीक हुई फ्लिपकार्ट लिस्टिंग में इसके बेस वेरिएंट की कीमत 34,999 रुपये बताई गई थी। Also Read - Nothing Phone (1) के डिस्प्ले में होंगे ये खास फीचर्स? कंपनी ने किया खुलासा

नथिंग फोन के 8GB RAM + 256GB वेरिएंट की कीमत EUR 499.99 (लगभग 40,300 रुपये) होगी। वहीं, इसका टॉप 12GB RAM + 256GB वेरिएंट EUR 549.99 (लगभग 44,300 रुपये) में आएगा।

बिना चार्जर के आएगा फोन!

हाल ही में आई एक लीक रिपोर्ट के मुताबिक, Nothing Phone (1) के साथ भी चार्जर नहीं मिलेगा। कंपनी Apple और Samsung की तरह ही अपने फोन के साथ चार्जर नहीं देने का फैसला किया है। फोन के साथ कंपनी USB Type C टू USB Type C चार्जिंग केबल देगी। वहीं, बडंल्ड ऑफर के तहत Nothing Ear (1) और ट्रैवल अडेप्टर यानी चार्जर मिल सकता है।

यहां देखें Live Event:



क्या होंगे फीचर्स?

Nothing Phone (1) के फीचर्स की बात करें तो इसमें 6.55 इंच का OLED डिस्प्ले मिलेगा। फोन के डिस्प्ले में 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा। फोन में Qualcomm Snapdragon 778G+ प्रोसेसर दिया जाएगा। साथ ही, यह 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज को सपोर्ट करेगा। फोन में एल्युमीनियम बॉडी और ट्रांसपैरेंट बैक और फ्रंट पैनल मिलेगा।

फोन के बैक में डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा। फोन का प्राइमरी कैमरा 50MP का होगा, जो 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकेगा। साथ ही, इसमें एक डेप्थ या मैक्रो कैमरा दिया जाएगा। इस फोन में Nothing OS मिलेगा, जो Android 12 पर काम करेगा। फोन में 4,500mAh की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल सकता है।

हालांकि, कंपनी की तरफ से केवल फोन के प्रोसेसर के बारे में डिटेल आधिकारिक तौर पर शेयर की गई है। अन्य फीचर्स के बारे में डिटेल्स लॉन्च के करीब आने तक सामने आ सकती है।