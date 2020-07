OnePlus Nord, OnePlus Buds आज भारत में 7:30 PM पर AR इवेंट में होंगे लॉन्च, ऐसे देखें लाइव इवेंट

OnePlus (वनप्लस) आज यानी 21 जुलाई 2020 को भारत में अपना मिड रेंज स्मार्टफोन OnePlus Nord लॉन्च करेगा। कंपनी अपने इस स्मार्टफोन को AR इवेंट में लॉन्च करेगी। भारत के अलावा आज इसे दूसरे मार्केटों में भी पेश किया जाएगा। पिछले काफी समय से इन फोन के लीक्स सामने आ रहे हैं और आज आखिरकार यह फोन भारत में लॉन्च होगा। इसके अलावा आज कंपनी OnePlus Buds को भी पेश करेगी, जिसकी कीमत भारत में 7 हजार रुपये के आसपास हो सकती है। अगर आप इस इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे अपने स्मार्टफोन पर देख सकते हैं। हम आपको यहां इसी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। Also Read - OnePlus Nord में होगी 90Hz डिस्प्ले, 12GB RAM और Google Phone एप, 21 July को होगा लॉन्च

भारतीय समयअनुसार यह इवेंट आज 21 जुलाई को 7:30 PM पर शुरू होगा। हालांकि आपको बता दें कि आप इव इवेंट को लाइव यूट्यूब पर नहीं देख पाएंगे। इस इवेंट को देखने के लिए आपको OnePlus Nord AR एप को डाउनलोड करना होगा।

iPhone यूजर्स इस एप को एप स्टोर से और एंड्रॉइड फोन यूजर्स गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

How excited are you to unravel the mystery? See the reveal tomorrow during the #OnePlusNordAR Launch!

एप को इंस्टॉल करने के बाद यह आपसे तीन चीजों के लिए परमीशन मांगेगा। सेटअप कंप्लीट होने के बाद आप इवेंट के शुरू होने पर इवेंट को लाइव अपने मोबाइल पर देख पाएंगे।

OnePlus Nord में 6.55-inch OLED डिस्प्ले के साथ 90Hz रिफ्रेश रेट होगा। यह 5G पावर्ड फोन होगा। इसमें कंपनी Snapdragon 765G चिपसेट दे सकती है। फोन को 6जीबी रैम और 128जीबी स्टोरेज में पेश किया जा सकता है। फोन में ड्यूल सेल्फी कैमरा होगा। फोन के बैक में 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया जा सकता है, जो 16मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा के साथ आएगा। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक फोन को 30 हजार रुपये से कम कीमत में पेश किया जा सकता है।

कंपनी पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुकी है कि ये ईयरबड्स हाफ इन ईयर डिजाइन और कंफर्ट के साथ आएंगे। OnePlus Buds को आप लगातार सात घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चार्जिंग केस के साथ इसका इस्तेमाल 30 घंटों के लिए किया जा सकता है। इसमें आपको डेडिकेटिड गेमिंग मोड के साथ अल्ट्रा लो लेटेंसी मिलेगी। कंपनी ने कहा है कि इस डिवाइस के जरिए वह अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को बेस्ट ऑडियो आउटपुट देगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि ये बड्स फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे।

