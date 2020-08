Oppo A53 2020 आज भारत में होगा लॉन्च, यहां क्लिक कर देखें लॉन्च इवेंट लाइव

Oppo A53 2020 को आज यानी 25 अगस्त को भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी पहले ही इस स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में लॉन्च कर चुकी हैं, ऐसे में इसकी स्पेसिफिकेशंस का हमें काफी हद तक पता है। फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ Qualcomm Snapdragon 460 SoC दिया गया है। फोन में रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। अगर आप कंपनी के लॉन्च इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे लाइव भी देख सकते हैं। हम आपको यहां इसी से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Oppo Fantastic Days सेल शुरू, स्मार्टफोन और ईयरबड्स पर मिल रहे शानदार ऑफर्स

