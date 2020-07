Oppo Reno 4 Pro आज भारत में होगा लॉन्च, ऐसे देखें लॉन्च इवेंट को लाइव

Oppo Reno 4 Pro को आज भारत में 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का ये लॉन्च इवेंट भारत में आज दोपहर 12.30pm पर शुरू होगा। अगर आप इस इवेंट को लाइव देखना चाहते हैं तो आप इसे अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप पर लाइव देख सकते हैं। हालांकि कंपनी इस फोन को चीन में पहले ही लॉन्च कर चुकी है। Also Read - Oppo Reno 4 Pro स्मार्टफोन की कीमत लॉन्चिंग से पहले हुई लीक, जानिए प्राइस

फोन को Snapdragon 765G SoC के साथ पेश किया गया है। यह स्मार्टफोन Snapdragon 765G प्रोसेसर के बजाए भारत में Snapdragon 720G प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है। हम आपको यहां इस स्मार्टफोन की स्पसिफिकेशंस, फीचर्स, प्राइस और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी दे रहे हैं।

ओप्पो ने इस स्मार्टफोन के लॉन्च के लिए AR लॉन्च इवेंट का आयोजन किया है। भारतीय समयअनुसार यह इवेंट दोपहर 12.30pm IST पर शुरू होगा। इसके अलावा ओप्पो इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग को देख सकते हैं।

[ Exclusive ] Oppo Reno 4 Pro Will Be Priced Around ₹32,990 in India.

Oppo Reno 4 Pro Will Compete Against Vivo X50 & Samsung A71s

Oppo Reno 4 Pro Indian Variant Specifications.

•Qualcomm Snapdragon 720G

•90Hz/3D Amoled Display

•8GB + 128 GB Storage Options

(1/2) pic.twitter.com/GyJKg9uqEU

— Abhishek Yadav (@yabhishekhd) July 29, 2020