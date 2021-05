Paytm ने लॉन्च किया COVID-19 Vaccine Slot Finder फीचर, जानें किस तरह करें इस्तेमाल

डिजिटल प्लेटफॉर्म ने Vaccine Slot Finder फीचर लॉन्च किया है। इस सर्विस के जरिए यूजर्स Paytm ऐप और वेबसाइट के जरिए COVID-19 टीकाकरण के स्लॉट के बारे में जानकारी ले सकेंगे। हालांकि, इस फीचर के जरिए यूजर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट को बुक नहीं कर सकेंगे। Also Read - Uttar Pradesh Lockdown E-Pass: लॉकडाउन में कहीं भी जाने से पहले कर लें पास का इंतेजाम, जानिए तरीका

Paytm के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। विजय शेखर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि Paytm के जरिए अब COVID-19 Vaccination स्लॉट के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए कंपनी ने नया टूल तैयार किया है। इस टूल के जरिए यूजर अपने क्षेत्र के नजदीकी टीकाकरण केन्द्र पर उपलब्ध स्लॉट के बारे में जानकारी ले सकेंगे। इस टूल की खास बात यह है कि स्लॉट उपलब्ध रहने पर यह यूजर को अलर्ट भी करेगा।

We are launching a new tool for users to find COVID Vaccine slots and set for alerts when new slots open up for their locality. @Paytm checks for availability real-time and alerts users via Paytm Chat when a new slot opens up.https://t.co/WvJa7CRxxO

