Paytm से सीधे बैंक अकाउंट में करें मनी ट्रांसफर, जानें 10 लाख रुपये तक भेजने का आसान तरीका

Paytm का इस्तेमाल भारत में एक बड़ी आबादी कर रही है। डिजिटल पेमेंट और शॉपिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होने वाला यह ऐप यूजर्स के अकाउंट्स से इंस्टैंट मनी ट्रांसफर का काम भी करता है। Paytm वॉलेट से यूजर्स मनी ट्रांसफर फीचर का इस्तेमाल करके किसी यूजर के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूजर्स यूपीआई आधारित ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। पेटीएम बैंक ट्रांसफर की मदद से आप एक दिन में 10 लाख रुपये तक ट्रांसफर कर सकते हैं।

अगर आप पेटीएम यूजर हैं, तो बड़ी रकम ट्रांसफर करनी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। इसके लिए आपको बेहद आसान सा तरीका अपनाना होगा, जैसा आप किसी दूसरे बैंकिंग ऐप या नेटबैंकिंग के लिए करते हैं। सबसे पहले आपको उस यूजर का अकाउंट ऐड करना होगा, जिसे आप पैसे भेजना चाहते हैं और फिर आप उस पेमेंट कर सकेंगे।

Paytm Bank Transfer का तरीका

सबसे पहले आपको पेटीएम ऐप ओपन करना होगा और फिर ऊपर नजर आ रहे Bank Transfer के आइकन पर क्लिक करना होगा।

इसके आपको आपको अपना बैंक अकाउंट पेटीएम से लिंक करना होगा। पेटीएम पर लगभग सभी मुख्य बैंक्स का सपोर्ट मिलता है। आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर से बैंक चुनना होगा।

अपना अकाउंट सफलता पूर्वक लिंक करने के बाद आपको उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके लिए आपको अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आती डिटेल्स डालनी होंगी।

अब आपको अमाउंट की जानकारी देनी होगी, जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके सा ही आप मैसेज भी जोड़ सकते हैं।

जल्द ही आपकी स्क्रीन पर Transaction Successful का मैसेज नजर आएगा। यानी आपने आसानी से बैंक ट्रांसफर कर लिया है।

Paytm ऐप के जरिए ट्रांसफर किया गया पैसा ट्रांजेक्शन से साथ ही दूसरे यूजर के अकाउंट में पहुंच जाता है। यूजर्स किसी भी वक्त ऐप का इस्तेमाल कर पेमेंट या मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक की छुट्टी या फिर बैंक क्लोजिंग के कारण इंतजार करने की जरूरत नहीं है।