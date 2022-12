Realme 10 Pro Series: रियलमी भारत में आज दो नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने जा रही है, जिनके नाम Realme 10 Pro और Realme 10 Pro Plus होंगे। इंडिया की लॉन्चिंग से पहले ही इस सीरीज के लिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर एक माइक्रोसाइट तैयार की है, जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशन को शेयर किया है। यह स्मार्टफोन सीरीज भारत से पहले चीन में भी लॉन्च हो चुका है। इस सीरीज का सबसे आकर्षक फीचर किफायती रेंज में कर्व डिस्प्ले देना है। रियलमी के इस लेटेस्ट इवेंट को कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट और ऑफिशियल सोशल मीडिया के पेज पर देखा जा सकेगा। Also Read - Realme 10 Pro 5G Series भारत में इस दिन होगी लॉन्च, आ गई डेट

Realme 10 Pro Plus में कर्व्ड डिस्प्ले मिलेगा, जो एक प्रीमियम स्मार्टफोन का फील देगा। ऑफिशियल वेबसाइट्स पर कर्व्ड डिस्प्ले को लिस्टेड किया गया है। इसमें 120Hz Refresh Rate मिलेगा। इसमें Mediatek Dimensity 1080 चिपसेट इस्तेमाल किया जाएगा और इस प्रोसेसर के साथ आने वाला यह भारत का पहला स्मार्टफोन होगा। Also Read - Realme 10 Pro+ में मिलेगा फ्लैगशिप Curved AMOLED डिस्प्ले! सामने आई नई लीक

रियलमी इंडिया ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिसमें लाइव इवेंट देखने के लिए लिंक शेयर किया है। Also Read - Realme 10 Series और GT Neo 4 की डिटेल्स लीक, दमदार प्रोसेसर के साथ जल्द होंगे लॉन्च

Make the most of the #CurveinLife.

Love it, flaunt it, own it! Introducing the #realme10ProSeries5G with a curved AMOLED display.

Launching at 12.30 PM, 8th December.

Know more: https://t.co/6s5U7ggx6i

#realme10ProPlus5G#CurvedDisplayNewVision#StayTuned @bani_j @Flipkart pic.twitter.com/vxsNawiIjf

— realme (@realmeIndia) December 6, 2022