Realme C15, Realme C12 आज भारत में 6000mAh बैटरी के साथ होंगे लॉन्च, यहां क्लिक कर देखें लाइव इवेंट

Realme C15 और Realme C12 को आज भारत में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने आज 18 अगस्त 2020 को दोपहर 12:30pm पर एक ऑनलाइन इवेंट का आयोजन किया है, जहां इन स्मार्टफोन को लॉन्च किया जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुके हैं। जहां Realme C15 स्मार्टफोन पिछले महीने लॉन्च हुआ था, वहीं Realme C12 कुछ दिनों पहले ही इंडोनेशिया में लॉन्च हुआ है। हम आपको यहां इन स्मार्टफोन से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। Also Read - Realme Narzo 10 की सेल आज 12 बजे Flipkart पर, 4GB रैम, 5 कैमरा, 5000mAh बैटरी से देगा Xiaomi को टक्कर

