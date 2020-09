Realme Narzo 20 सीरीज आज भारत में होगी लॉन्च, ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग, जानें क्या होंगी खूबियां

Realme की बजट गेमिंग स्मार्टफोन सीरीज Narzo आज 21 सितंबर को भारत में तीन नए फोन लॉन्च करने जा रहा है। कंपनी ने इस साल मई में कंपनी ने पहले Narzo 10 सीरीज को भारत में लॉन्च किया था। अब कंपनी Narzo 20 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। Also Read - Realme Narzo 20, Narzo 20A, Narzo 20 Pro कल भारत में होगा लॉन्च, ये हैं फीचर्स

रियलमी के इस सीरीज में तीन स्मार्टफोन्स- Narzo 20, Narzo 20A और Narz0 20 Pro को लॉन्च किया जाएगा। इस बार कंपनी ने अपने Narzo सीरीज के साथ Pro मॉडल को भी जोड़ा है। इन तीनों ही डिवाइसेज के बारे में अब तक कई लीक्स सामने आ चुके हैं। यहां हम आपको इस लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग और तीनों स्मार्टफोन्स की संभावित स्पेसिफिकेशंस के बारे में बता रहे हैं। Also Read - 1334 रुपये की EMI पर खरीदें Realme Narzo 10, आज दिन के 12 बजे है सेल

Realme Narzo 20 सीरीज आज भारत में 21 सितंबर को लॉन्च होगी। यह लॉन्च इवेंट आज दोपहर 12:30 पर शुरू होगा। रियलमी का वर्चुअल लॉन्च इवेंट को ऑनलाइन देखा जा सकता है। रियलमी नारजो 20 सीरीज के लॉन्च इवेंट को Realme के अलग-अलग सोशल मीडिया मीडिया अकाउंट Twitter, Facebook, और YouTube पर देखा जा सकता है। नीचे इंबिड लिंक की मदद से आप यहीं इस लॉन्च इवेंट को लाइव देख सकते हैं। Also Read - 5 कैमरे, 5000mAh बैटरी और 90Hz डिस्प्ले वाले Realme 7 की सेल आज, जानें मिलने वाले ऑफर्स

हाल ही में संपन्न हुए IFA Berlin 2020 में कंपनी ने अपने इस सीरीज के लॉन्च के बारे में टीज किया था। Realme Narzo 20 सीरीज का वर्चुअल लॉन्च इवेंट कल दिन के 12:30 बजे कंपनी के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

Motivation is temporary, discipline is permanent.

Make this your real mantra.

Get ready to #FeelThePower.

Launching #realmeNarzo20series at 12:30 PM tomorrow, on all our official channels.

Know more: https://t.co/DTVJruHSYX pic.twitter.com/a4wyEEEfdt

— realme (@realmemobiles) September 20, 2020