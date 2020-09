Redmi 9A को आज यानी 2 सितंबर को भारत में लॉन्च किया जाएगा। यह Redmi 9 सीरीज का तीसरा स्मार्टफोन होगा। इससे पहले इस सीरीज में Redmi 9 और Redmi 9 Prime फोन को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। यह स्मार्टफोन (Redmi 9A) इस सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल हो सकता है। इसकी कीमत 6,499 रुपये हो सकती है। कंपनी ने Redmi 9 को 8,999 रुपये और Redmi 9 Prime को 9,999 रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया है। Also Read - Redmi 9A स्मार्टफोन 2 सितंबर को होगा लॉन्च, 4 सितंबर को होगी पहली सेल

Aa raha hai #DeshKaSmartphone! Less than 1 day to go for the launch of #Redmi9A. Also Read - Redmi India ने टीज किया लाइट वेट वाला वायर्ड ईयरफोन्स, 2 सितंबर को होगा लॉन्च

Tune in with us tomorrow at 12 noon: https://t.co/29S8qqR5CM pic.twitter.com/1dv0Mjx2ZN

— Redmi India – #Redmi9 is here! (@RedmiIndia) September 1, 2020