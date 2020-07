Samsung Galaxy M31s आज भारत में 6000mAh बैटरी के साथ होगा लॉन्च, ऐसे देखें लॉन्च इवेंट लाइव

Samsung Galaxy M31s स्मार्टफोन आज भारत में लॉन्च होगा। कंपनी इस स्मार्टफोन को दोपहर 12 बजे एक ऑनलाइन इवेंट में लॉन्च करेगी। इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। अगर आप स्मार्टफोन के लॉन्च इवेंट को देखना चाहते हैं तो आप सैमसंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इवेंट को लाइव देख सकते हैं। इसके अलाना आप नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर भी इस इवेंट को लाइव देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन की दमदार 6000mAh बैटरी और 64 मेगापिक्सल क्वार्ड कैमरा सेटअप को दक्षिण कोरयाई कंपनी बीते कई दिनों से टीज कर रही है। Also Read - सैमसंग Galaxy M51 स्मार्टफोन में होगा 64MP प्राइमेरी कैमरा के साथ 12MP सुपरवाइड लेंस

Also Read - सैमसंग ने घटाई इस आकर्षक स्मार्टफोन की कीमत, मिलेंगे 5 कैमरे और दमदार बैटरी

इसके साथ ही अपकमिंग Galaxy M31s के बारे में कई सारे लीक रिपोर्ट सामने आई हैं जिनसे आज कंपनी पर्दा उठाएगी। Samsung Galaxy M31s स्मार्टफोन कंपनी के फरवरी में लॉन्च किए Samsung Galaxy M31 का अपग्रेड होगा।

*Deep Breaths* Only 1 day left for the brand new #SamsungM31s to rock your world. #MonsterShot is almost here! Launching on 30th July, 12 noon on Amazon. Click here to get notified: https://t.co/ud3myzJmKr #GalaxyM31s pic.twitter.com/nCfuAtME4D

— Samsung India (@SamsungIndia) July 29, 2020