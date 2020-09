सैमसंग 23 सितंबर यानी आज एक Galaxy Unpacked इवेंट का आयोजन कर रही है। कंपनी इस इवेंट में नया गैलेक्सी स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग इस इवेंट में Samsung Galaxy S20 Fan Edition स्मार्टफोन को लॉन्च कर सकती है। हालांकि सैमसंग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। सैमसंग ने अपने इस इवेंट को Galaxy Unpacked for Every Fan नाम दिया है। जिसके बाद इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि कंपनी Samsung Galaxy S20 Fan Edition स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है। Also Read - Samsung Galaxy S20 FE स्मार्टफोन की हैंड्स ऑन तस्वीर हुई लीक, जानिए क्या होंगे स्पेक्स

Samsung Galaxy S20 Fan Edition: कहां देख सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग

यह इवेंट 23 सितंबर को शाम 7.30 बजे शुरू हो रहा है। इस इवेंट में Samsung Galaxy S20 Fan Edition स्मार्टफोन के लॉन्च होने की संभावना है। इस इवेंट को यूजर्स लाइव देख सकते हैं। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग Samsung global newsroom वेबसाइट, कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर की जाएगी। जहां से इसे लाइव देखा जा सकता है। Also Read - Samsung Galaxy S20 FE सर्टिफिकेशन साइट TENAA पर हुआ स्पॉट, अगले सप्ताह होगा लॉन्च

अनुमानित कीमत

इस स्मार्टफोन की कीमत का खुलासा Galaxy Unpacked for Every Fan इवेंट में हो सकता है। हालांकि लीक जानकारियों की मानें तो यह स्मार्टफोन 750 डॉलर (लगभग 55,100 रुपये) की कीमत पर लॉन्च हो सकता है। हालांकि स्मार्टफोन से जुड़ी लगभग सभी जानकारियां आज शाम को इवेंट में मिल सकती हैं। Also Read - Samsung Galaxy S20 FE स्मार्टफोन 23 सितंबर को हो सकता है लॉन्च, कंपनी ने किया टीज

अनुमानित स्पेसिफिकेशन्स

रिपोर्ट्स की मानें तो यह स्मार्टफोन इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। फोन में 6.5-inch का full-HD Super AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। यह स्मार्टफोन Snapdragon 865 प्रोसेसर के साथ लॉन्च हो सकता है। हालांकि फोन का 4G मॉडल भी लॉन्च हो सकता है, जो संभवतः Exynos 990 प्रोसेसर के साथ आएगा।

यह फोन 6 जीबी रैम और ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ लॉन्च होगा, जिसमें दो 12 मेगापिक्सल के और एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर होगा। फ्रंट में कंपनी 32 मेगापिक्सल का कैमरा दे सकती है। इसकी बैटरी क्षमता 4500mAh की होगी, जो 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा। स्मार्टफोन Lavender, Mint, Orange, Red, और Navy Blue समेत कई रंग में लॉन्च हो सकता है।