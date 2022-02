WhatsApp को टक्कर देने वाले Signal App में एक बड़ा अपडेट आ गया है। इस अपडेट के साथ यूजर्स अपनी पुरानी चैट खोए बिना अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं। यह फीचर पहले से ही WhatsApp में मौजूद है और काफी लंबे समय से Signal ऐप के लिए इसका इंतजार किया जा रहा था। सिग्नल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को सपोर्ट करता है और सभी चैट उस नंबर से लिंक होते हैं, जिसका उपयोग उनके अकाउंट बनाने के लिए किया गया था। चैट को क्लाउड बेस्ड सर्विस पर सेव नहीं किया जाता है। इस कारण जब यूजर अपना फोन नंबर बदलता है तो वे पिछले नंबर से जुड़ी सभी पुरानी चैट यानी चैट हिस्ट्री को खो देता है। हालांकि, Signal Update में अब यह बदल जाएगा। यूजर्स अपनी पुरानी चैट को सुरक्षित रखकर फोन नंबर बदल पाएंगे। Also Read - Twitter टेस्ट कर रहा है DM शॉर्टकट बटन, मगर क्या बढ़ा देगा यह यूजर्स की परेशानी?

जब आप अपना फोन नंबर बदलते हैं तो सिग्नल ऐप आपके सभी कॉन्टैक्ट को भी सूचित करेगा। एक ब्लॉग पोस्ट में प्लेटफॉर्म ने कन्फर्म किया है कि इस फीचर को Android और iOS दोनों में रोल आउट किया जा रहा है। यह सुविधा Signal के नवीनतम वर्जन में उपलब्ध होगी। Android v5.30.6 या iOS v5.27.1 पर चल रहे मोबाइल फोन में ही इस फीचर का सपोर्ट मिलेगा। आइये, जानें कैसे करें Signal के इस नए फीचर का यूज।

Signal में ऐसे बदले अपना पुराना फोन नंबर

इसके लिए सबसे पहले अपने डिवाइस में Signal App ओपन करना होगा।

उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करें।

अब Account में जाएं और फिर Change Phone Number के लिए दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

इसके बाद Continue पर क्लिक करें।

अब अपना पुराना मोबाइल नंबर डालें और फिर नया फोन नंबर डालें।

Continue बटन पर क्लिक कर दें और नए नंबर के साथ ऐप का सेटअप करने के लिए इन-ऐप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें।

इस तरह आप आसानी से अपना Signal Mobile Number बदल पाएंगे।