Solar Eclipse 2021: भारत में कब लगेगा सूर्यग्रहण और कैसे Live देख सकते हैं आप

साल 2021 का पहला सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) आज यानी 10 जून को लगने वाला है। यह बेहद खास सूर्य ग्रहण है, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। इस ग्रहण को उत्तर पूर्व अमेरिका, यूरोप, उत्तर एशिया और अटलांटिक के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। भारतीय समयानुसार यह सूर्य ग्रहण ( Solar Eclipse 2021) दोपहर 1 बजकर 42 मिनट पर लगेगा और शाम 6 बजकर 41 मिनट तक चलेगा। हालांकि, भारत के ज्यादातर हिस्से में इस सूर्य ग्रहण को देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन इसे आप ऑनलाइन देख सकते हैं। कई जगहों पर इसका लाइव प्रसारण किया जाएगा। Also Read - How to permanently delete Facebook account: फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए कैसे डिलीट करें?

कैसे लगता है सूर्य ग्रहण?

बता दें कि सूर्य ग्रहण – पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा के आने पर लगता है। यानी जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आता है, तो वह सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने से आंशिक या पूरी तरह से रोकता है। इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। इस बार चक्राकार सूर्य ग्रहण लग रहा है। यह खगोलीय स्थिति तब होती है, जब चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इससे वह आसमान में चंद्रमा से छोटा दिखाई देता है, जिसकी वजह से ग्रहण छल्ले की आकृति का नजर आता है। Also Read - Facebook ला रहा नया इंटरफेस, क्रिएटर्स को बताएगा Google और Apple उनसे ले रहे कितने पैसे

इस रिंग ऑफ फायर या आग का छल्ला भी कहते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं और चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है, तक ऐसा सूर्य ग्रहण (Solar Eclipse) लगता है। नासा की ओर से जारी मैप के मुताबिक भारत में यह ग्रहण सिर्फ लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आंशिक रूप से देखा जा सकता है। अगर आप ग्रहण देखना चाहते हैं, तो इसके लिए अपने स्मार्टफोन का सहारा भी ले सकते हैं। Also Read - POCO M3 Pro 5G आज भारत में होगा लॉन्च, जानें कितनी हो सकती है कीमत

कहां देख सकते हैं Solar Eclipse 2021 Live?

क्या आप सूर्य ग्रहण लाइव देखना चाहते हैं। इसके लिए आपके पास स्मार्टफोन या कम्प्यूटर होना चाहिए, जिसमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी हो। यूट्यूब पर नासा अपने आधिकारिक चैनल नासा वीडियो पर इसका लाइव प्रसारण करेगी। हम इसका लिंक आपको नीचे दे रहे हैं, जिस पर क्लिक करके आप इसे लाइव देख सकते हैं।

इसी तरह से यूके में Royal Museums भी सूर्य ग्रहण को लाइव स्ट्रीम करेगा। इसके आप उनके फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव देख सकते हैं। भारतीय समयानुसार सूर्य ग्रहण दोपहर 1 बजकर 42 मिनट पर शुरू होगा और शाम 6 बजकर 41 मिनट तक रहेगा।